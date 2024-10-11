Buan Maison Forestière Jouey Côte-d’Or

vendredi 1 août 2025.

Difficulté moyenne

21230 Jouey Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12500.0

Bienvenue dans le Maquis où le docteur Nasica oeuvra durant la Seconde Guerre Mondiale. Un hommage est rendu chaque année au monument, celui-ci indique le départ de cette randonnée. Le parcours de 12.6 km environ propose une variante de 7km, et vous pouvez coupler votre parcours avec le circuit de Buan Creux de la Pierre.

Welcome to the Maquis where Doctor Nasica worked during the Second World War. A tribute is paid every year to the monument, which indicates the departure of this hike. The route of 12.6 km offers a variant of 7 km, and you can couple your route with the circuit of Buan Creux de la Pierre.

Willkommen im Maquis, in dem Dr. Nasica während des Zweiten Weltkriegs tätig war. Jedes Jahr wird das Denkmal geehrt, das den Startpunkt dieser Wanderung markiert. Die ca. 12,6 km lange Strecke bietet eine 7 km lange Variante, und Sie können Ihre Wanderung mit dem Rundweg Buan Creux de la Pierre koppeln.

Benvenuti nel Maquis dove il dottor Nasica lavorò durante la Seconda Guerra Mondiale. Ogni anno viene reso omaggio al monumento che indica l’inizio di questa passeggiata. Il percorso di 12,6 km ha una variante di 7 km ed è possibile combinare la passeggiata con il circuito di Buan Creux de la Pierre.

Bienvenido al Maquis donde trabajó el doctor Nasica durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los años se rinde homenaje al monumento que indica el inicio de este paseo. El recorrido de 12,6 km tiene una variante de 7 km, y puede combinar su paseo con el circuito de Buan Creux de la Pierre.

