Busset, au départ du château PR n°38 Busset Allier

Busset, au départ du château PR n°38

Busset, au départ du château PR n°38 Rue de la Cure 03270 Busset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’impressionnant château de Busset, ayant appartenu pendant des siècles à la famille de Bourbon, se laisse apercevoir des kilomètres à la ronde.

English : Busset, au départ du château PR n°38

The impressive Château de Busset, which for centuries belonged to the Bourbon family, can be seen for miles around.

Deutsch : Busset, au départ du château PR n°38

Das beeindruckende Schloss von Busset, das jahrhundertelang der Familie de Bourbon gehörte, ist kilometerweit zu sehen.

Italiano :

L’imponente Château de Busset, appartenuto per secoli alla famiglia Bourbon, è visibile a chilometri di distanza.

Español : Busset, au départ du château PR n°38

El impresionante castillo de Busset, que perteneció a la familia Borbón durante siglos, se divisa a kilómetros de distancia.

