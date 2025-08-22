Busset, au départ du château PR n°38 Busset Allier
Busset, au départ du château PR n°38
Busset, au départ du château PR n°38 Rue de la Cure 03270 Busset Allier Auvergne-Rhône-Alpes
L’impressionnant château de Busset, ayant appartenu pendant des siècles à la famille de Bourbon, se laisse apercevoir des kilomètres à la ronde.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Busset, au départ du château PR n°38
The impressive Château de Busset, which for centuries belonged to the Bourbon family, can be seen for miles around.
Deutsch : Busset, au départ du château PR n°38
Das beeindruckende Schloss von Busset, das jahrhundertelang der Familie de Bourbon gehörte, ist kilometerweit zu sehen.
Italiano :
L’imponente Château de Busset, appartenuto per secoli alla famiglia Bourbon, è visibile a chilometri di distanza.
Español : Busset, au départ du château PR n°38
El impresionante castillo de Busset, que perteneció a la familia Borbón durante siglos, se divisa a kilómetros de distancia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme