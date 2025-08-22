Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château A pieds Difficulté moyenne

Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château 47160 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Buzet s’est étalée dans la large plaine où la Baïse va rejoindre la Garonne. Le château, vu sous différents angles, couronne le premier coteau qui borne la vallée. Il règne sur les vignes et les bois de la commune.

+33 5 53 66 14 14

English : Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château

Buzet has spread out over the wide plain where the Baïse river joins the Garonne. The castle, seen from different angles, crowns the first hill that bounds the valley. It reigns over the vines and woods of the commune.

Deutsch : Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château

Buzet hat sich in der weiten Ebene ausgebreitet, wo die Baïse in die Garonne mündet. Das Schloss, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, krönt den ersten Hügel, der das Tal begrenzt. Es herrscht über die Weinberge und Wälder der Gemeinde.

Italiano :

Buzet si estende nell’ampia pianura dove il fiume Baïse si unisce alla Garonna. Il castello, visto da diverse angolazioni, corona la prima collina che segna la fine della valle. Regna sui vigneti e sui boschi del comune.

Español : Buzet-sur-Baïse, randonnée autour du Château

Buzet se extiende por la amplia llanura donde el río Baïse se une al Garona. El castillo, visto desde diferentes ángulos, corona la primera ladera que marca el final del valle. Reina sobre los viñedos y los bosques del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine