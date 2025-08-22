Buzet, un pont-canal sur la Baïse Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Buzet, un pont-canal sur la Baïse A pieds Facile

Buzet, un pont-canal sur la Baïse 47160 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8500.0 Tarif :

Ici, le Canal Latéral côtoie la Baïse. Il franchit la rivière sur un pont-canal à trois arches. Une double écluse permet aux bateaux qui y circulent de descendre vers elle et de gagner le Port de Buzet.

English : Buzet, un pont-canal sur la Baïse

Here, the Canal Latéral runs alongside the Baïse. It crosses the river on a three-arched bridge-canal. A double lock allows the boats which circulate there to go down towards it and to gain the Port of Buzet.

Deutsch : Buzet, un pont-canal sur la Baïse

Hier verläuft der Canal Latéral neben der Baïse. Er überquert den Fluss auf einer Kanalbrücke mit drei Bögen. Durch eine Doppelschleuse können die Schiffe, die auf ihm verkehren, zu ihm hinunterfahren und den Hafen von Buzet erreichen.

Italiano :

Qui il Canal Latéral costeggia la Baïse. Attraversa il fiume su un ponte canale a tre arcate. Una doppia chiusa permette alle imbarcazioni che vi circolano di scendere verso di essa e di raggiungere il porto di Pinguente.

Español : Buzet, un pont-canal sur la Baïse

Aquí, el Canal Latéral discurre junto al Baïse. Cruza el río por un puente del canal de tres arcos. Una doble esclusa permite a los barcos que circulan por ella descender hacia el puerto de Buzet.

