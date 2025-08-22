Buzet, un port entre Canal et Baïse Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Buzet, un port entre Canal et Baïse En VTT Difficulté moyenne

Buzet, un port entre Canal et Baïse 47160 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le port de Buzet se trouve au noeud de la navigation fluviale en Lot-et-Garonne. Une double écluse permet de passer du canal en Baïse. En descendant la rivière, on atteint le fleuve puis très vite, le Lot.

English : Buzet, un port entre Canal et Baïse

The port of Buzet is at the crossroads of river navigation in Lot-et-Garonne. A double lock allows you to pass from the canal to the Baïse. Going down the river, you reach the river and then very quickly, the Lot.

Deutsch : Buzet, un port entre Canal et Baïse

Der Hafen von Buzet befindet sich am Knotenpunkt der Flussschifffahrt im Departement Lot-et-Garonne. Durch eine Doppelschleuse gelangt man vom Kanal in die Baïse. Wenn man flussabwärts fährt, erreicht man den Fluss und dann sehr schnell den Lot.

Italiano :

Il porto di Buzet è il fulcro della navigazione fluviale nel Lot-et-Garonne. Una doppia chiusa permette di passare dal canale alla Baïse. Scendendo, si raggiunge il fiume e poi, molto rapidamente, il Lot.

Español : Buzet, un port entre Canal et Baïse

El puerto de Buzet está en el centro de la navegación fluvial de Lot y Garona. Una doble esclusa permite pasar del canal al Baïse. Bajando el río, se llega al río y luego muy rápidamente al Lote.

