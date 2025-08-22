C Le vallon de Praméruel (hiver) Courchevel Savoie

Le vallon de Praméruel

Le vallon de Praméruel Courchevel 1850 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après la traversée de la forêt du bois du Ban, ce chemin rejoint le vallon ensoleillé de Praméruel, avec sa cave, lieu idéal pour une pause contemplative.

English : C Le vallon de Praméruel (hiver)

Passing through the bois du Ban forest, the trail joins the sunny Vallon de Praméruel, the ideal place to stop and contemplate the open landscape.

Deutsch : C Le vallon de Praméruel (hiver)

Nach der Durchquerung des Waldes Bois du Ban erreicht dieser Weg das sonnige Tal von Praméruel mit seinem Weinkeller, einem idealen Ort für eine kontemplative Pause.

Italiano :

Dopo aver attraversato la foresta del Bois du Ban, il sentiero raggiunge la soleggiata valle di Praméruel, con la sua cantina, luogo ideale per una pausa contemplativa.

Español : C Le vallon de Praméruel (hiver)

Tras atravesar el bosque del Bois du Ban, el sendero se une al soleado valle de Praméruel, con su bodega, lugar ideal para una pausa contemplativa.

