C03 Chemin de Remivau Seuzey Meuse

C03 Chemin de Remivau Adultes A pieds

C03 Chemin de Remivau 55300 Seuzey Meuse Grand Est

Parcours varié, relief et végétation typiques des Côtes calcaires. Fond de vallon à l’aller, plateau au retour. Progression facile sur des chemins propres.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

Varied route, typical relief and vegetation of the limestone hillsides. Valley bottom on the way out, plateau on the way back. Easy progress on clean paths

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Abwechslungsreiche Strecke, typisches Relief und Vegetation der Kalksteinrippen. Talgrund auf dem Hinweg, Hochebene auf dem Rückweg. Leichtes Vorankommen auf sauberen Wegen

Die Strecke wurde vom Verein Les amis des côtes angelegt.

Italiano :

Percorso vario, rilievo e vegetazione tipici delle colline calcaree. Fondovalle all’andata, altopiano al ritorno. Progressione facile su percorsi puliti

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Recorrido variado, relieve y vegetación típicos de las laderas calcáreas. Fondo de valle a la ida, meseta a la vuelta. Progreso fácil en caminos limpios

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain