C04 Les Fontaines Lamorville Meuse

C04 Les Fontaines Adultes A pieds

C04 Les Fontaines 55300 Lamorville Meuse Grand Est

Le nom du circuit est emprunté à la source du Preignoir captée en 1880 pour alimenter les lavoirs et fontaines, puis pour permettre l’adduction sur les éviers du village de Lamorville en 1932. Les fontaines sont disparues, seules demeurent quelques traces, ainsi que le ruisseau et le milieu humide très apprécié par la faune. L’itinéraire, essentiellement forestier, donne un aperçu dans sa première partie de la vie des soldats entre 1914-1918. De nombreuses cicatrices jalonnent le terrain tranchées, ouvrages, cantonnements divers. Le passage en plaine permet de découvrir les collines de Meuse, versant ouest des Côtes, avec leurs croupes céréalières séparées par de nombreux ruisselets.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of the circuit is borrowed from the source of Preignoir captured in 1880 to supply the washhouses and fountains, then to allow the adduction on the sinks of the village of Lamorville in 1932. The fountains have disappeared, only a few traces remain, as well as the stream and the wetland, which is very popular with wildlife. The itinerary, essentially forestry, gives a glimpse in its first part of the life of the soldiers between 1914-1918. Numerous scars mark out the terrain: trenches, works, various billets. The passage in the plain allows to discover the Meuse hills, western slope of the Côtes, with their cereal ridges separated by numerous brooks

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Name des Rundwegs ist der Quelle Preignoir entlehnt, die 1880 gefasst wurde, um die Waschhäuser und Brunnen zu versorgen und 1932 die Wasserversorgung über die Spülbecken des Dorfes Lamorville zu ermöglichen. Die Brunnen sind verschwunden, nur einige Spuren sind erhalten geblieben, ebenso wie der Bach und das feuchte Milieu, das von der Fauna sehr geschätzt wird. Die Route, die hauptsächlich aus Wald besteht, gibt in ihrem ersten Teil einen Einblick in das Leben der Soldaten zwischen 1914 und 1918. Zahlreiche Narben säumen das Gelände: Schützengräben, Bauwerke, verschiedene Unterkünfte. Der Übergang in die Ebene ermöglicht die Entdeckung der Maashügel, der Westseite der Côtes, mit ihren Getreidekuppen, die durch zahlreiche Bäche voneinander getrennt sind

Rundgang des Clubs Les amis des côtes (Freunde der Côtes).

Italiano :

Il nome del circuito è preso in prestito dalla sorgente Preignoir , che è stata prelevata nel 1880 per rifornire i lavatoi e le fontane, e poi nel 1932 per consentire l’approvvigionamento idrico dei lavandini del villaggio di Lamorville. Le fontane sono scomparse, ne rimangono solo alcune tracce, così come il ruscello e la zona umida, molto apprezzata dalla fauna selvatica. Il percorso, prevalentemente boschivo, offre nella prima parte uno spaccato della vita dei soldati tra il 1914 e il 1918. Numerose cicatrici segnano il terreno: trincee, lavori, billette varie. Il passaggio attraverso la pianura permette di scoprire le colline della Mosa, le pendici occidentali delle Côtes, con le loro creste coltivate a cereali separate da numerosi corsi d’acqua

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre del circuito procede del manantial Preignoir , que fue explotado en 1880 para abastecer los lavaderos y las fuentes, y luego en 1932 para permitir el suministro de agua a los fregaderos del pueblo de Lamorville. Las fuentes han desaparecido, sólo quedan algunos vestigios, así como el arroyo y el humedal, muy apreciado por la fauna. La ruta, principalmente boscosa, permite conocer la vida de los soldados entre 1914 y 1918 en su primera parte. Numerosas cicatrices marcan el terreno: trincheras, obras, palanquillas diversas. El paso por la llanura permite descubrir las colinas del Mosa, la vertiente occidental de las Côtes, con sus crestas cerealistas separadas por numerosos arroyos

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain