C05 Croix Coliche Lamorville Meuse

C05 Croix Coliche Adultes A pieds

C05 Croix Coliche 55300 Lamorville Meuse Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Le nom de baptême de ce circuit est emprunté au calvaire qui était situé à l’extrême N.O du parcours balisé, à 1km du village de Dompierre aux Bois, à proximité de la R.D.109.

Un débardeur l’a cassé et renversé, il vient d’être remis à sa place d’origine. Le circuit dessine un triangle dont les côtes N. et E. parcourent la forêt domaniale de la Montagne, réputée pour ses beaux hêtres. Elle couvre environ 1200 ha, elle a payé un très lourd tribu aux tempêtes de 1990 et 1999, les vieux bois se font rares, cédant la place à de vastes clairières colonisées par les essences précieuses hêtres, érables, frênes, fruitiers. Si le capital est atteint, l’écosystème s’est enrichi grâce à la lumière, d’une flore exubérante et d’une faune abondante.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of this circuit is borrowed from the calvary which was located at the extreme N.W of the marked out course, at 1km of the village of Dompierre aux Bois, near the R.D.109

A skidder broke it and knocked it down, it has just been put back to its original place. The circuit draws a triangle whose N. and E. sides cross the state forest of the Mountain, famous for its beautiful beech trees. It covers about 1200 ha, it paid a very heavy price to the storms of 1990 and 1999, the old woods are rare, giving way to vast clearings colonized by valuable species: beech, maple, ash, fruit trees. If the capital has been reached, the ecosystem has been enriched by the light, by an exuberant flora and an abundant fauna.

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Taufname dieses Rundwegs ist dem Kalvarienberg entlehnt, der sich im äußersten Nordwesten der markierten Strecke befand, 1 km vom Dorf Dompierre aux Bois entfernt, in der Nähe der R.D.109

Er wurde von einem Landarbeiter zerbrochen und umgestoßen und nun wieder an seinem ursprünglichen Platz aufgestellt. Die Strecke verläuft in einem Dreieck, dessen nördliche und östliche Seiten durch den Staatswald von La Montagne führen, der für seine schönen Buchen bekannt ist. Er ist etwa 1200 ha groß und hat durch die Stürme von 1990 und 1999 einen sehr hohen Preis gezahlt. Alte Wälder sind selten geworden und machen Platz für große Lichtungen, die von wertvollen Baumarten besiedelt werden: Buchen, Ahorn, Eschen und Obstbäume. Wenn das Kapital erreicht ist, hat sich das Ökosystem dank des Lichts mit einer üppigen Flora und einer reichhaltigen Fauna bereichert.

Rundreise durch den Club Les amis des côtes .

Italiano :

Il nome di questo circuito è preso in prestito dal calvario che si trovava all’estremo N.W. del percorso tracciato, a 1 km dal villaggio di Dompierre aux Bois, nei pressi della R.D.109

Uno skidder l’ha rotto e abbattuto, è stato appena rimesso al suo posto. Il circuito disegna un triangolo i cui lati N. ed E. attraversano la foresta demaniale della Montagna, famosa per i suoi bellissimi faggi. Si estende per circa 1200 ettari, ha pagato un prezzo molto alto alle tempeste del 1990 e del 1999, i vecchi boschi sono rari, lasciando il posto a vaste radure colonizzate da specie pregiate: faggi, aceri, frassini, alberi da frutto. Se il capitale è stato raggiunto, l’ecosistema è stato arricchito dalla luce, da una flora esuberante e da una fauna abbondante.

Tour realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre de este circuito se debe al calvario que estaba situado en el extremo N.O. del recorrido marcado, a 1 km del pueblo de Dompierre aux Bois, cerca de la R.D.109

Un skidder la rompió y la derribó, acaba de ser colocada de nuevo en su lugar original. El circuito dibuja un triángulo cuyos lados N. y E. atraviesan el bosque estatal de la Montaña, famoso por sus hermosas hayas. Cubre unas 1200 ha, pagó un precio muy alto a las tormentas de 1990 y 1999, los viejos bosques son raros, dando paso a vastos claros colonizados por especies preciosas: haya, arce, fresno, árboles frutales. Si se ha llegado a la capital, el ecosistema se ha enriquecido con la luz, con una flora exuberante y una fauna abundante.

Recorrido realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain