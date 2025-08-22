C06 Gros lot Lamorville Meuse
C06 Gros lot Lamorville Meuse vendredi 1 mai 2026.
C06 Gros lot Adultes A pieds
C06 Gros lot 55300 Lamorville Meuse Grand Est
Assez banal au départ, le cheminement devient très panoramique ensuite, avec un vallon verdoyant et typé. Le site de l’Etanche vaut à lui seul le déplacement, avec son ancienne Abbaye du XIIe siècle, ses étangs, le pavillon Beauguitte (ancien député de Verdun), hélas tombé en ruines. Puis le chemin descend doucement entre forêt et ruisseau, vers la vallée de la Meuse.
Circuit fait par le club Les amis des côtes .
+33 3 29 89 43 73
English :
Rather banal at the beginning, the path becomes very panoramic afterwards, with a green and typical valley. The Etanche site alone is worth the trip, with its former 12th century Abbey, its ponds, the Beauguitte pavilion (former deputy of Verdun), unfortunately fallen into ruins. Then the path gently descends between forest and stream, towards the Meuse valley
Circuit made by the club Les amis des côtes .
Deutsch :
Der Weg ist anfangs recht banal, wird dann aber sehr panoramareich und führt durch ein grünes und typisches Tal. Der Ort Etanche ist allein schon eine Reise wert, mit seiner ehemaligen Abtei aus dem 12. Jahrhundert, seinen Teichen und dem Pavillon Beauguitte (ehemaliger Abgeordneter von Verdun), der leider zu einer Ruine verfallen ist. Dann führt der Weg zwischen Wald und Bach sanft hinunter ins Maastal
Rundgang durch den Club Les amis des côtes .
Italiano :
All’inizio abbastanza ordinario, il sentiero diventa poi molto panoramico, con una valle verde e tipica. Il sito di Etanche vale da solo il viaggio, con la sua antica abbazia del XII secolo, i suoi stagni, il padiglione Beauguitte (ex deputato di Verdun), purtroppo caduto in rovina. Poi il sentiero scende dolcemente tra boschi e torrenti, verso la valle della Mosa
Tour realizzato dal club Les amis des côtes .
Español :
Bastante ordinario al principio, el camino se vuelve luego muy panorámico, con un valle verde y típico. Sólo el emplazamiento de Etanche merece la pena, con su antigua abadía del siglo XII, sus estanques, el pabellón de Beauguitte (antiguo diputado de Verdún), desgraciadamente en ruinas. A continuación, el camino desciende suavemente entre el bosque y el arroyo, hacia el valle del Mosa
Recorrido realizado por el club Les amis des côtes .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain