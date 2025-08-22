C11 Le vignoble Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C11 Le vignoble Adultes A pieds

C11 Le vignoble
Départ au panneau RIS Billy sous les Côtes
55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Meuse
Grand Est

Petit circuit sans difficultés, totalement dédié à la production fruitière. Il s’agit davantage de baigner dans l’oasis que de randonner (il y a un temps pour tout). On peut considérer que tous les fruits des Côtes sont au rendez-vous dans ce Jardin d’Eden .

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

English :

Small circuit without difficulties, totally dedicated to the fruit production. It is more about bathing in the oasis than hiking (there is a time for everything). One can consider that all the fruits of the Côtes are present in this Garden of Eden .

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Kleiner Rundgang ohne Schwierigkeiten, der ganz dem Obstanbau gewidmet ist. Es geht eher darum, in der Oase zu baden als zu wandern (alles hat seine Zeit). Man kann davon ausgehen, dass alle Früchte der Côtes in diesem Garten Eden zu finden sind.

Diese Tour wurde vom Club Les amis des côtes durchgeführt.

Italiano :

Piccolo circuito senza difficoltà, totalmente dedicato alla produzione di frutta. Si tratta più di un bagno nell’oasi che di un’escursione (c’è un tempo per tutto). Si può ritenere che tutti i frutti delle Côtes siano presenti in questo giardino dell’Eden .

Tour realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Pequeño circuito sin dificultades, totalmente dedicado a la producción de fruta. Se trata más de bañarse en el oasis que de hacer senderismo (hay un momento para todo). Se puede considerar que todos los frutos de las Côtes están presentes en este Jardín del Edén .

Recorrido realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain