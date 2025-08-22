C12 Le Cugnot Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C12 Le Cugnot Adultes A pieds

C12 Le Cugnot 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Le nom de ce circuit est emprunté à la forêt privée qui encadre le village au couchant. Ainsi, Viéville a une situation privilégiée, car blottie au pied de la Côte, ses maisons sont accolées comme pour se tenir au chaud, à l’abri des intempéries.

Itinéraire agréable et varié, relief bien marqué, végétation diversifiée (un tiers vergers deux tiers forêt). Fortes pentes à l’est, plateau à l’arrière.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of this circuit is borrowed from the private forest which frames the village at sunset. Thus, Viéville has a privileged situation, because nestled at the foot of the hill, its houses are huddled together as if to keep warm, sheltered from bad weather

Pleasant and varied itinerary, well marked relief, diversified vegetation (one third orchards two thirds forest). Steep slopes to the east, plateau at the back

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Name dieses Rundwegs ist dem Privatwald entlehnt, der das Dorf bei Sonnenuntergang einrahmt. So hat Viéville eine privilegierte Lage, da sich die Häuser an den Fuß der Côte schmiegen, als wollten sie sich warm halten und vor Unwettern geschützt sein

Angenehme und abwechslungsreiche Route, gut ausgeprägtes Relief, vielfältige Vegetation (ein Drittel Obstgärten, zwei Drittel Wald). Starke Steigungen im Osten, Hochebene im hinteren Teil

Die Route wurde vom Verein Les amis des côtes (Freunde der Küsten) erstellt.

Italiano :

Il nome di questo circuito è preso in prestito dalla foresta privata che incornicia il villaggio al tramonto. Viéville gode quindi di una situazione privilegiata, perché, adagiata ai piedi della collina, le sue case si stringono l’una all’altra come per tenersi al caldo, al riparo dalle intemperie

Itinerario piacevole e vario, rilievo ben marcato, vegetazione diversificata (un terzo di frutteti due terzi di bosco). Pendii ripidi a est, altopiano sul retro

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre de este circuito se debe al bosque privado que enmarca el pueblo al atardecer. Así, Viéville goza de una situación privilegiada, ya que al estar enclavada al pie de la colina, sus casas se apiñan como para mantenerse calientes, al abrigo de la intemperie

Itinerario agradable y variado, relieve bien marcado, vegetación diversificada (un tercio de huertos dos tercios de bosque). Pendientes empinadas al este, meseta al fondo

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain