C13a Viéville-Chipotelles Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C13a Viéville-Chipotelles Adultes A pieds

C13a Viéville-Chipotelles Départ au panneau RIS Viéville sous les Côtes 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Le nom de ce petit circuit est extrait du territoire traversé. Balade agréable, on pourrait dire de plein pied car, pour une fois, pas de côtes. Parcours typique, avec végétation fruitière omniprésente, vigne, forêts, jolis paysages.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of this little circuit is taken from the territory crossed. A pleasant walk, one could say on foot because, for once, there are no hills. Typical route, with omnipresent fruit trees, vines, forests, beautiful landscapes

Route made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Name dieses kleinen Rundwegs ist dem durchquerten Gebiet entnommen. Angenehmer Spaziergang, man könnte sagen auf Augenhöhe , da es ausnahmsweise keine Steigungen gibt. Typische Strecke mit allgegenwärtiger Obstbaumvegetation, Weinbergen, Wäldern und schönen Landschaften

Die Tour wurde vom Verein Les amis des côtes (Freunde der Küsten) durchgeführt.

Italiano :

Il nome di questo piccolo circuito deriva dal territorio che attraversa. Una passeggiata piacevole, si potrebbe dire a piedi perché, per una volta, non ci sono colline. Percorso tipico, con gli onnipresenti alberi da frutto, le viti, i boschi e i bellissimi paesaggi

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre de este pequeño circuito está tomado del territorio que atraviesa. Un paseo agradable, se podría decir a pie porque, por una vez, no hay colinas. Ruta típica, con omnipresentes árboles frutales, vides, bosques y bellos paisajes

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain