C13b Billy-Chipotelles Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C13b Billy-Chipotelles Adultes A pieds

C13b Billy-Chipotelles Départ au panneau RIS Billy sous les Côtes 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Le nom de ce petit circuit est extrait du territoire traversé. Balade agréable, on pourrait dire de plein pied car, pour une fois, pas de côtes. Parcours typique, avec végétation fruitière omniprésente, vigne, forêts, jolis paysages..

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

The name of this little circuit is taken from the territory crossed. A pleasant walk, one could say on foot because, for once, there are no hills. Typical route, with omnipresent fruit vegetation, vineyards, forests, pretty landscapes

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Name dieser kleinen Rundwanderung ist dem durchquerten Gebiet entnommen. Angenehmer Spaziergang, man könnte sagen auf Augenhöhe , da es ausnahmsweise keine Steigungen gibt. Typische Strecke mit allgegenwärtiger Obstbaumvegetation, Weinbergen, Wäldern, hübschen Landschaften

Rundgang des Clubs Les amis des côtes .

Italiano :

Il nome di questo piccolo circuito deriva dal territorio che attraversa. Una passeggiata piacevole, si potrebbe dire a piedi perché, per una volta, non ci sono colline. Percorso tipico, con gli onnipresenti alberi da frutto, viti, boschi, splendidi paesaggi

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

El nombre de este pequeño circuito está tomado del territorio que atraviesa. Un paseo agradable, se podría decir a pie porque, por una vez, no hay colinas. Ruta típica, con árboles frutales omnipresentes, vides, bosques, hermosos paisajes

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain