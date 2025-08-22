C14 Ravin des Harevaux Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C14 Ravin des Harevaux Adultes A pieds

C14 Ravin des Harevaux 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce circuit porte bien son nom, car il forme une profonde dépression entre les coteaux calcaires qui l’encadrent et le surplombent. La roche dure qui constitue les éperons a résisté à l’érosion, tandis que les sédiments plus tendres se creusaient vers la plaine.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

English :

This circuit is aptly named, as it forms a deep depression between the limestone hillsides that frame and overhang it. The hard rock that makes up the spurs has resisted erosion, while the softer sediments were dug towards the plain

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Diese Strecke trägt ihren Namen zu Recht, denn sie bildet eine tiefe Senke zwischen den Kalksteinhängen, die sie einrahmen und überragen. Das harte Gestein, aus dem die Sporne bestehen, hat der Erosion widerstanden, während sich die weicheren Sedimente zur Ebene hin aushöhlten

Rundgang durch den Club Les amis des côtes .

Italiano :

Questo circuito è chiamato così perché forma una profonda depressione tra le colline calcaree che lo incorniciano e lo sovrastano. La roccia dura che costituisce i contrafforti ha resistito all’erosione, mentre i sedimenti più morbidi sono stati scavati verso la pianura

Tour realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Este circuito tiene un nombre muy acertado, ya que forma una profunda depresión entre las laderas de piedra caliza que lo enmarcan y sobresalen. La roca dura que compone los espolones ha resistido a la erosión, mientras que los sedimentos más blandos fueron excavados hacia la llanura

Recorrido realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain