C15 La Montagne Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Pourquoi La Montagne ? C’est le nom d’une forêt domaniale de 1 100 hectares, située au sommet des Côtes elle atteint les 410 mètres, alors que le point culminant des Côtes est de 414 mètres.

Des versants pittoresques et des fonds de vallon frais et fertiles, des ruisseaux et de petits étangs, la font apprécier des randonneurs. Le présent circuit est essentiellement constitué de plateau, sauf su la façade très escarpée.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

English :

Why La Montagne? It is the name of a 1,100 hectare state forest, located at the top of the Côtes: it reaches 410 metres, while the highest point of the Côtes is 414 metres

Picturesque slopes and cool, fertile valley bottoms, streams and small ponds make it popular with hikers. The present route is mainly made up of plateau, except for the very steep front

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Warum heißt es La Montagne? Es ist der Name eines 1100 Hektar großen Staatswaldes, der sich auf dem Gipfel von Les Côtes befindet: Er erreicht 410 Meter, während der höchste Punkt von Les Côtes 414 Meter beträgt

Malerische Hänge und kühle, fruchtbare Talgründe, Bäche und kleine Teiche machen sie bei Wanderern beliebt. Der vorliegende Rundweg besteht hauptsächlich aus Hochebene, mit Ausnahme der sehr steilen Vorderseite

Der Rundweg wurde vom Verein Les amis des côtes erstellt.

Italiano :

Perché La Montagne? È il nome di una foresta demaniale di 1.100 ettari situata in cima alle Côtes: raggiunge i 410 metri, mentre il punto più alto delle Côtes è di 414 metri

Pendii pittoreschi e fondivalle freschi e fertili, ruscelli e piccoli stagni lo rendono popolare tra gli escursionisti. L’attuale percorso è costituito principalmente da un altopiano, ad eccezione del fronte molto ripido

Questo percorso è stato realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

¿Por qué La Montagne? Es el nombre de un bosque estatal de 1.100 hectáreas situado en la cima de las Côtes: alcanza 410 metros, mientras que el punto más alto de las Côtes es de 414 metros

Las pintorescas laderas y los frescos y fértiles fondos de los valles, los arroyos y los pequeños estanques la hacen muy popular entre los excursionistas. La ruta actual consiste principalmente en una meseta, excepto el frente muy empinado

Esta ruta fue realizada por el club Les amis des côtes .

