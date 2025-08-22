C16 Abbaye de l’Étanche Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C16 Abbaye de l’Étanche Adultes A pieds

C16 Abbaye de l’Étanche 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Son nom était facile à trouver, puisque l’objectif de cette belle sortie est la vénérable Abbaye de l’Etanche, dans un environnement mystique et béni des randonneurs. Le sentier quitte le village médiéval si visité d’Hattonchâtel, parcourt le Fond de la Joyeuse puis la fontaine Gérardin et ses étangs, avant de découvrir, bouquet final, l’abbaye du XIIème siècle.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

Its name was easy to find, since the objective of this beautiful outing is the venerable Etanche Abbey, in a mystical environment blessed by hikers. The path leaves the medieval village of Hattonchâtel, which is so popular with visitors, and goes through the Fond de la Joyeuse , then the Gérardin fountain and its ponds, before discovering the 12th century abbey as a final touch

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Sein Name war leicht zu finden, denn das Ziel dieses schönen Ausflugs ist die ehrwürdige Abtei von Etanche, in einer mystischen und von Wanderern gesegneten Umgebung. Der Weg verlässt das vielbesuchte mittelalterliche Dorf Hattonchâtel, führt durch den Fond de la Joyeuse , dann zum Brunnen Gérardin und seinen Teichen, bevor er, als Schlussbouquet, die Abtei aus dem 12

Jahrhundert. Der Rundgang wurde vom Club Les amis des côtes durchgeführt.

Italiano :

Il nome era facile da trovare, poiché l’obiettivo di questa bella gita è la venerabile Abbaye de l’Etanche, in un ambiente mistico benedetto dagli escursionisti. Il sentiero lascia il villaggio medievale di Hattonchâtel, passa attraverso il Fond de la Joyeuse e poi la fontana di Gérardin e i suoi laghetti, prima di scoprire l’abbazia del XII secolo come tocco finale

Tour realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Su nombre era fácil de encontrar, ya que el objetivo de esta hermosa excursión es la venerable Abbaye de l’Etanche, en un entorno místico bendecido por los excursionistas. El camino sale del pueblo medieval de Hattonchâtel, pasa por el Fond de la Joyeuse y luego por la fuente de Gérardin y sus estanques, antes de descubrir la abadía del siglo XII como broche final

Recorrido realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par Système d’information touristique Lorrain