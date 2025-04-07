C17b Chemin du château Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C17b Chemin du château Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse vendredi 1 août 2025.

C17b Chemin du château Adultes A pieds

C17b Chemin du château 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Comme son nom l’indique, ce petit circuit fait le tour du château, par le bas des Côtes. Il permet de le découvrir autrement, selon l’orientation, selon l’heure, selon les saisons. Hors feuilles, il est évident que l’approche visuelle est plus commode.

Information pour les personnes disposant d’une mobilité réduite cheminement difficile en raison de fortes pentes et de sols déformés. Il est recommandé de prendre un bâton, et bien sûr, de bonnes chaussures.

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

+33 3 29 89 43 73

English :

As its name indicates, this little circuit goes around the castle, by the bottom of the slopes. It allows you to discover the castle in a different way, depending on the orientation, the time of day and the season. When the leaves are off, it is obvious that the visual approach is more convenient

Information for people with reduced mobility: difficult path due to steep slopes and deformed ground. It is recommended to take a stick, and of course, good shoes

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Wie der Name schon sagt, führt dieser kleine Rundweg um das Schloss herum, durch den unteren Teil der Côtes. Auf diese Weise können Sie das Schloss je nach Ausrichtung, Tageszeit und Jahreszeit auf andere Weise entdecken. Außerhalb der Blätter ist der visuelle Zugang natürlich bequemer

Informationen für Personen mit eingeschränkter Mobilität: Der Weg ist aufgrund der starken Steigungen und des verformten Bodens schwierig. Es wird empfohlen, einen Stock und natürlich gutes Schuhwerk mitzunehmen

Rundgang durch den Club « Les amis des côtes ».

Italiano :

Come suggerisce il nome, questo piccolo circuito gira intorno al castello, attraverso le pendici inferiori. Permette di scoprirla in modo diverso, a seconda dell’orientamento, dell’ora del giorno e della stagione. Quando le foglie sono spente, è ovvio che l’approccio visivo è più conveniente

Informazioni per le persone a mobilità ridotta: percorso difficile a causa delle forti pendenze e del terreno deformato. Si consiglia di portare con sé un bastone e, naturalmente, buone scarpe

Percorso realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

Como su nombre indica, este pequeño circuito rodea el castillo, por las laderas inferiores. Permite descubrirla de forma diferente, según la orientación, la hora del día y la estación del año. Cuando las hojas están apagadas, es obvio que el enfoque visual es más conveniente

Información para personas con movilidad reducida: camino difícil debido a las fuertes pendientes y al terreno deformado. Se recomienda llevar un bastón y, por supuesto, un buen calzado

Ruta realizada por el club « Les amis des côtes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain