C17c Chemin du château Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C17c Chemin du château Adultes A pieds

C17c Chemin du château 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 5500.0 Tarif :

Comme son nom l’indique, ce petit circuit, au départ de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, fait le tour du château, par le bas des Côtes. Il permet de le découvrir autrement, selon l’orientation, selon l’heure, selon les saisons. Il permet aussi de découvrir les villages de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Hattonhcâtel et Hattonville.

Circuit fait par le club Les amis des côtes

+33 3 29 89 43 73

English :

As its name suggests, this small circuit, starting from Vigneulles-lès-Hattonchâtel, goes around the castle, through the lower part of the Côtes. It makes it possible to discover it differently, according to the orientation, the time of day, and the seasons. It also allows you to discover the villages of Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Hattonhcâtel and Hattonville.

Tour made by the Friends of the Shore Club

Deutsch :

Wie der Name schon sagt, führt dieser kleine Rundweg von Vigneulles-lès-Hattonchâtel aus durch den unteren Teil der Côtes um das Schloss herum. Er ermöglicht es, die Burg auf andere Weise zu entdecken, je nach Orientierung, Tageszeit und Jahreszeit. Sie können auch die Dörfer Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Hattonhcâtel und Hattonville entdecken.

Rundgang des Clubs Les amis des côtes (Freunde der Küste)

Italiano :

Come suggerisce il nome, questo piccolo circuito, che parte da Vigneulles-lès-Hattonchâtel, gira intorno al castello, attraverso i pendii più bassi. Permette di scoprirla in modo diverso, a seconda della direzione, dell’ora del giorno e della stagione. Permette inoltre di scoprire i villaggi di Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Hattonhcâtel e Hattonville.

Circuito realizzato dal club Les amis des côtes

Español :

Como su nombre indica, este pequeño circuito, que parte de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, rodea el castillo por las laderas inferiores. Permite descubrirla de forma diferente, según la dirección, la hora del día y la estación del año. También permite descubrir los pueblos de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Hattonhcâtel y Hattonville.

Circuito realizado por el club Les amis des côtes

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain