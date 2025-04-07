C18 Le sentier de ronde Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
C18 Le sentier de ronde Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse vendredi 1 août 2025.
C18 Le sentier de ronde Adultes A pieds
C18 Le sentier de ronde 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est
Durée : Distance : 1000.0 Tarif :
Hattonchâtel, avec sa saillie spectaculaire, supporterait le phare des Côtes, pour positionner les chalands venus de… Madine !!! Il n’est pas interdit de rêver.
Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».
+33 3 29 89 43 73
English :
Hattonchâtel, with its spectacular projection, would support the Côtes lighthouse, to position the barges coming from… Madine !!! It is not forbidden to dream
Circuit made by the club « Les amis des côtes ».
Deutsch :
Hattonchâtel mit seinem spektakulären Vorsprung würde den Leuchtturm der Côtes tragen, um die Lastkähne aus … Madine zu positionieren. Madine!!! Es ist nicht verboten, zu träumen
Der Rundgang wurde vom Club « Les amis des côtes » (Freunde der Küsten) durchgeführt.
Italiano :
Hattonchâtel, con la sua spettacolare proiezione, sosterrebbe il faro delle Côtes, per posizionare le chiatte provenienti da… Madine!!! Non è vietato sognare
Circuito realizzato dal club « Les amis des côtes ».
Español :
Hattonchâtel, con su espectacular saliente, soportaría el faro de Côtes, para posicionar las barcazas que vienen de… ¡¡Madine!! No está prohibido soñar
Circuito realizado por el club « Les amis des côtes ».
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain