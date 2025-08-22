C19 Vigneulles Madine Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C19 Vigneulles Madine Adultes A pieds

C19 Vigneulles Madine 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 26000.0 Tarif :

Itinéraire panoramique sur sa moitié ouest, à flanc de coteaux. Chemine entre forêts et vergers, offrant de nombreux points de vue sur le lac. Passe par des sites remarquables, notamment à Creuë et à Heudicourt. Possibilité de réaliser ce parcours à vélo et d’en faire la totalité, soit 26 km, ou à pieds, et dans ce cas, la première arrivée sera à Madine 3, 12 km, la seconde à Madine 1, 17km, un véhicule sera nécessaire pour rejoindre Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

A panoramic route on the western half of the trail, on the slopes. It runs between forests and orchards, offering numerous viewpoints on the lake. Passes through remarkable sites, notably in Creuë and Heudicourt. It is possible to cycle this route and complete it in its entirety, i.e. 26 km, or on foot, in which case the first finish will be at Madine 3, 12 km, the second at Madine 1, 17 km, and a vehicle will be needed to reach Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Panoramaroute auf ihrer westlichen Hälfte, die an den Hängen entlangführt. Führt durch Wälder und Obstgärten und bietet zahlreiche Aussichtspunkte auf den See. Führt an bemerkenswerten Orten vorbei, insbesondere in Creuë und Heudicourt. Es besteht die Möglichkeit, diese Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen und die gesamte Strecke von 26 km zu bewältigen oder zu Fuß zu gehen. In diesem Fall befindet sich die erste Ankunft in Madine 3, 12 km, die zweite in Madine 1, 17 km. Ein Fahrzeug ist erforderlich, um Vigneulles-lès-Hattonchâtel zu erreichen

Die Strecke wurde vom Verein Les amis des côtes (Freunde der Küste) durchgeführt.

Italiano :

Percorso panoramico sulla metà occidentale del sentiero, sui pendii. Si snoda tra boschi e frutteti, offrendo numerose viste sul lago. Attraversa alcuni siti notevoli, in particolare Creuë e Heudicourt. È possibile percorrere questo itinerario in bicicletta e completarlo interamente, cioè 26 km, oppure a piedi, nel qual caso il primo arrivo sarà a Madine 3, 12 km, il secondo a Madine 1, 17 km, e sarà necessario un veicolo per raggiungere Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Circuito realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Ruta panorámica en la mitad occidental del sendero, en las laderas. Discurre entre bosques y huertos, ofreciendo muchas vistas del lago. Pasa por algunos lugares notables, especialmente Creuë y Heudicourt. Es posible realizar esta ruta en bicicleta y completarla en su totalidad, es decir, 26 km, o a pie, en cuyo caso la primera llegada será en Madine 3, 12 km, la segunda en Madine 1, 17 km, y será necesario un vehículo para llegar a Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Circuito realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par Système d’information touristique Lorrain