C23 Fontaine de Loussot Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C23 Fontaine de Loussot Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse vendredi 1 août 2025.

C23 Fontaine de Loussot Adultes A pieds

C23 Fontaine de Loussot 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Promenade apéritive ou digestive, pas longue mais demandant quelques efforts en raison de la pente, dans la première moitié. Paysages agréables, coteaux abrupts et chemins creux, intéressant pour qui sait s’arrêter pour regarder; écouter, respirer la nature dans sa plénitude.

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

+33 3 29 89 43 73

English :

Aperitif or digestive walk, not long but requiring some effort because of the slope, in the first half. Pleasant landscapes, steep hillsides and sunken paths, interesting for those who know how to stop and look, listen and breathe in nature in its fullness

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Aperitif- oder Verdauungsspaziergang, nicht lang, aber aufgrund der Steigung in der ersten Hälfte etwas anstrengend. Angenehme Landschaften, steile Hänge und Hohlwege, interessant für diejenigen, die innehalten können, um die Natur in ihrer Fülle zu betrachten, zu hören und zu atmen

Die Tour wurde vom Club « Les amis des côtes » durchgeführt.

Italiano :

Aperitivo o passeggiata digestiva, non lunga ma che richiede un certo sforzo a causa della pendenza nella prima metà. Paesaggi piacevoli, ripidi pendii e sentieri incassati, interessanti per chi sa fermarsi a guardare, ascoltare e respirare la natura nella sua pienezza

Percorso realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

Paseo de aperitivo o digestivo, no largo pero que requiere cierto esfuerzo por la pendiente en la primera mitad. Paisajes agradables, laderas empinadas y caminos hundidos, interesantes para quienes saben detenerse a mirar, escuchar y respirar la naturaleza en su plenitud

Ruta realizada por el club « Les amis des côtes ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-31 par Système d’information touristique Lorrain