C25 Sentier du papillon Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

C25 Sentier du papillon Adultes A pieds

C25 Sentier du papillon 55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Grand Est

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Haissotte est le nom d’un bois de Creuë, au relief particulièrement tourmenté. Idéal pour les bons grimpeurs, mais il faut du souffle. Par contre, le profil général du circuit est équilibré, peu plat mais des côtes digestes, de beaux paysages, surtout du côté de l’Abbaye.

Quant au Papillon , vous trouverez l’énigme en lisant le texte qui suit.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

Haissotte is the name of a wood of Creuë, with a particularly tormented relief. Ideal for good climbers, but you need to be able to breathe. On the other hand, the general profile of the circuit is balanced, not very flat but with easy climbs and beautiful landscapes, especially on the Abbey side

As for the Papillon , you will find the enigma by reading the following text

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Haissotte ist der Name eines Waldes in Creuë, dessen Relief besonders stark gequält ist. Ideal für gute Kletterer, aber man braucht einen langen Atem. Das allgemeine Profil der Strecke ist hingegen ausgewogen, nicht sehr flach, aber bekömmliche Steigungen, schöne Landschaften, vor allem auf der Seite der Abtei

Was den Schmetterling betrifft, so finden Sie das Rätsel, wenn Sie den folgenden Text lesen

Die Strecke wurde vom Verein Les amis des côtes (Freunde der Küste) erstellt.

Italiano :

Haissotte è il nome di un bosco a Creuë, con un rilievo particolarmente aspro. Ideale per i bravi arrampicatori, ma bisogna essere in grado di respirare. D’altra parte, il profilo generale del circuito è equilibrato, non molto piatto ma con salite facili e bei paesaggi, soprattutto sul lato dell’Abbazia

Per quanto riguarda il Papillon , troverete l’enigma leggendo il testo seguente

Circuito realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Haissotte es el nombre de un bosque de Creuë, con un relieve especialmente accidentado. Ideal para buenos escaladores, pero hay que poder respirar. Por otro lado, el perfil general del circuito es equilibrado, no muy plano pero con subidas fáciles y bellos paisajes, especialmente en el lado de la Abadía

En cuanto al Papillon , encontrará el enigma leyendo el siguiente texto

Circuito realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain