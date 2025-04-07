C28 Chapelle des Bures Buxières-sous-les-Côtes Meuse

La tradition rapporte qu’avant l’ère chrétienne, les habitants adoraient les divinités, en faisant de grands feux sur la côte au solstice d’été.

C’est en 1890 que fut construite la chapelle des bures (du nom des feux de la Saint-Jean), sur un promontoire à 375m d’attitude. Depuis cette chapelle, on embrasse un point de vue exceptionnel sur le lac de Madine et la plaine de la Woëvre.

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

English :

The tradition reports that before the Christian era, the inhabitants adored the divinities, by making great fires on the coast at the summer solstice

In 1890, the chapel of the Bures (named after the fires of Saint John) was built on a promontory at 375m. From this chapel, you can enjoy an exceptional view of the Madine lake and the Woëvre plain

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Die Überlieferung berichtet, dass die Bewohner vor der christlichen Ära die Gottheiten anbeteten, indem sie zur Sommersonnenwende große Feuer an der Küste entzündeten

Im Jahr 1890 wurde die Kapelle des bures (benannt nach den Johannisfeuern) auf einer Landzunge in 375 m Höhe erbaut. Von dieser Kapelle aus hat man einen außergewöhnlichen Blick auf den Lac de Madine und die Woëvre-Ebene

Rundgang des Clubs « Les amis des côtes ».

Italiano :

La tradizione vuole che, prima dell’era cristiana, gli abitanti venerassero gli dei accendendo grandi fuochi sulla costa al solstizio d’estate

Nel 1890, su un promontorio a 375 metri sul livello del mare, fu costruita la cappella dei Bures (che prende il nome dai fuochi di San Giovanni). Da questa cappella si gode di una vista eccezionale sul lago delle Madine e sulla pianura del Woëvre

Circuito realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

Según la tradición, antes de la era cristiana, los habitantes rendían culto a los dioses haciendo grandes hogueras en la costa durante el solsticio de verano

En 1890, se construyó la capilla de los Bures (llamada así por los incendios de San Juan) en un promontorio a 375 m sobre el nivel del mar. Desde esta capilla, se puede disfrutar de una vista excepcional del lago Madine y de la llanura de Woëvre

Circuito realizado por el club « Les amis des côtes ».

