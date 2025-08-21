C29 Circuit des 3 villages Buxières-sous-les-Côtes Meuse

C29 Circuit des 3 villages Adultes A pieds

C29 Circuit des 3 villages 55300 Buxières-sous-les-Côtes Meuse Grand Est

Durée : Distance : 6500.0 Tarif :

Ce circuit parcourt successivement les territoires des villages de Buxerulles, Buxières, Woinville, regroupés en 1972. On peut considérer qu’il est le balcon des Côtes, par rapport au lac de Madine. Le soleil levant éclaire ce versant est, mettant en valeur escarpements et les toits des villages.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

This circuit runs successively through the territories of the villages of Buxerulles, Buxières, Woinville, grouped together in 1972. It can be considered as the balcony of the Côtes, compared to the Madine lake. The rising sun illuminates this eastern slope, highlighting the escarpments and the roofs of the villages

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Dieser Rundweg führt nacheinander durch die Gebiete der Dörfer Buxerulles, Buxières und Woinville, die 1972 zusammengefasst wurden. Man kann ihn als Balkon der Côtes in Bezug auf den Lac de Madine bezeichnen. Die aufgehende Sonne beleuchtet diesen Osthang und bringt die Steilhänge und die Dächer der Dörfer zur Geltung

Die Tour wurde vom Club Les amis des côtes durchgeführt.

Italiano :

Questo circuito attraversa successivamente i territori dei villaggi di Buxerulles, Buxières, Woinville, raggruppati nel 1972. Può essere considerato il balcone delle Côtes, in relazione al lago Madine. Il sole nascente illumina questo versante orientale, mettendo in risalto le scarpate e i tetti dei villaggi

Circuito realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Este circuito atraviesa sucesivamente los territorios de los pueblos de Buxerulles, Buxières, Woinville, agrupados en 1972. Puede considerarse como el balcón de las Côtes, en relación con el lago Madine. El sol naciente ilumina esta vertiente oriental, resaltando los escarpes y los tejados de los pueblos

Circuito realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain