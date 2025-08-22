C30 Menhir de Damechonne Buxières-sous-les-Côtes Meuse

C30 Menhir de Damechonne Adultes A pieds

C30 Menhir de Damechonne 55300 Buxières-sous-les-Côtes Meuse Grand Est

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Cet itinéraire est entièrement forestier. Orienté d’est en ouest, son objectif est de montrer au randonneur le Menhir de Damechonne, situé à l’extrême ouest du circuit, sur le plateau céréalier de Valbois. Le sentier utilise des lignes de parcelles, avant de suivre la plaine à l’approche du menhir.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

This route is entirely forested. Oriented from east to west, its objective is to show the hiker the Menhir de Damechonne, located at the extreme west of the circuit, on the cereal plateau of Valbois. The path uses lines of plots, before following the plain when approaching the menhir

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Diese Route verläuft ausschließlich durch den Wald. Er verläuft von Osten nach Westen und soll dem Wanderer den Menhir von Damechonne zeigen, der sich im äußersten Westen des Rundwegs auf dem Getreideplateau von Valbois befindet. Der Pfad nutzt die Linien der Parzellen, bevor er der Ebene folgt, wenn er sich dem Menhir nähert

Rundweg, der vom Verein Les amis des côtes angelegt wurde.

Italiano :

Questo percorso è interamente boschivo. Orientato da est a ovest, ha lo scopo di mostrare all’escursionista il Menhir di Damechonne, situato all’estremità occidentale del circuito, sull’altopiano dei cereali di Valbois. Il sentiero utilizza le linee di trama, prima di seguire la pianura avvicinandosi al menhir

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Esta ruta es totalmente boscosa. Orientado de este a oeste, su objetivo es mostrar al excursionista el Menhir de Damechonne, situado en el extremo occidental del circuito, en la meseta de cereales de Valbois. El camino utiliza líneas argumentales, antes de seguir la llanura al acercarse al menhir

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain