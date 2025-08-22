C31 Fontaine de l’abreuvoir Buxières-sous-les-Côtes Meuse

C31 Fontaine de l’abreuvoir Adultes A pieds

C31 Fontaine de l’abreuvoir 55300 Buxières-sous-les-Côtes Meuse Grand Est

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Ce petit circuit de 6 km environ est suffisant pour se mettre en jambes. Il comporte des tronçons plats dans la partie plaine et sur le plateau, mais aussi quelques grimpettes significatives, au dessus de Woinville et près de la fontaine.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

This short circuit of around 6 km is enough to get you going. It includes flat sections on the plain and on the plateau, but also some significant climbs, above Woinville and near the fountain.

Made by the Les amis des côtes club.

Deutsch :

Diese kurze Strecke von etwa 6 km reicht aus, um in Schwung zu kommen. Sie enthält flache Abschnitte im Flachland und auf dem Plateau, aber auch einige bedeutende Steigungen, oberhalb von Woinville und in der Nähe des Brunnens.

Die Strecke wurde vom Verein Les amis des côtes angelegt.

Italiano :

Questo breve circuito di circa 6 km è sufficiente per iniziare il percorso. Ci sono tratti pianeggianti in pianura e sull’altopiano, ma anche alcune salite significative, sopra Woinville e vicino alla fontana.

Questo percorso è gestito dal club Les amis des côtes .

Español :

Este corto circuito de unos 6 km es suficiente para ponerse en marcha. Hay tramos llanos en la llanura y la meseta, pero también algunas subidas importantes, por encima de Woinville y cerca de la fuente.

Este recorrido está organizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain