C32 Mont Ferate Varnéville Meuse vendredi 1 août 2025.

C32 Mont Ferate Adultes A pieds

C32 Mont Ferate 55300 Varnéville Meuse Grand Est

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Circuit perché, on pourrait presque dire montagneux tant les courbes de niveau se resserrent à l’approche du Mont Ferate. Sa forme ressemble à une flèche à double queue, projetée depuis la chaîne des Côtes vers le Montsec, c’est un trait d’union entre le massif et la butte.

Les ouvrages et tranchées qui bouleversent la forêt à chaque pas rappellent qu’il s’agit d’un site stratégique, occupé par les allemands, et maîtrisant tout mouvement au nord comme au sud.

La forêt à souffert, mais elle se ressaisit. Les vergers occupent les versants et vallons, profitant des bonnes expositions.

Circuit fait par le club « Les amis des côtes ».

English :

A perched circuit, one could almost say mountainous, as the contours tighten as you approach Mont Ferate. Its shape resembles a double-tailed arrow, projected from the Côtes range towards the Montsec, it is a link between the massif and the hillock

The works and trenches that disrupt the forest at every step remind us that it is a strategic site, occupied by the Germans, and controlling all movement to the north and south

The forest has suffered, but it is recovering. The orchards occupy the slopes and valleys, taking advantage of the good exposure

Circuit made by the club « Les amis des côtes ».

Deutsch :

Hoch gelegener Rundweg, man könnte fast sagen bergig, da sich die Höhenlinien bei der Annäherung an den Mont Ferate verengen. Seine Form ähnelt einem doppelschwänzigen Pfeil, der von der Côtes-Kette in Richtung Montsec projiziert wird, er ist ein Bindeglied zwischen dem Massiv und dem Hügel

Die Bauwerke und Schützengräben, die den Wald bei jedem Schritt erschüttern, erinnern daran, dass es sich um einen strategischen Standort handelt, der von den Deutschen besetzt war und jede Bewegung im Norden wie im Süden beherrschte

Der Wald hat gelitten, aber er rappelt sich wieder auf. Die Obstgärten besetzen die Hänge und Täler und profitieren von den guten Lagen

Der Rundgang wurde vom Club « Les amis des côtes » durchgeführt.

Italiano :

Un circuito arroccato, si potrebbe quasi dire montuoso, visto che i contorni si restringono man mano che ci si avvicina al Mont Ferate. La sua forma ricorda una freccia a doppia coda, proiettata dalla catena delle Côtes verso il Montsec, è un collegamento tra il massiccio e la collinetta

Le opere e le trincee che disturbano la foresta a ogni passo ci ricordano che si tratta di un sito strategico, occupato dai tedeschi, che controlla tutti i movimenti a nord e a sud

La foresta ha sofferto, ma si sta riprendendo. I frutteti occupano i pendii e le valli, sfruttando la buona esposizione

Tour realizzato dal club « Les amis des côtes ».

Español :

Un circuito encaramado, casi podría decirse que montañoso, ya que los contornos se estrechan al acercarse al Mont Ferate. Su forma se asemeja a la de una flecha de doble cola, proyectada desde la cordillera de Côtes hacia el Montsec, es un enlace entre el macizo y la loma

Las obras y trincheras que interrumpen el bosque a cada paso nos recuerdan que se trata de un lugar estratégico, ocupado por los alemanes, y que controla todos los movimientos hacia el norte y el sur

El bosque ha sufrido, pero se está recuperando. Los huertos ocupan las laderas y los valles, aprovechando la buena exposición

Recorrido realizado por el club « Les amis des côtes ».

