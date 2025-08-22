C58 Sentier botanique Ranzières Meuse

C58 Sentier botanique Adultes A pieds

C58 Sentier botanique 55300 Ranzières Meuse Grand Est

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Essentiellement forestier, il emprunte des fonds de vallons ou des chemins creux sur la moitié du parcours. Le relief est donc bien marqué, le parcours peu ennuyeux sauf dans les premiers kilomètres après Ranzières (chemin mouilleux et défoncé par endroits). Le regard sur les cultures et prairies, au départ du circuit et avant le village de Vaux, alterne avec l’omniprésente forêt, et contribue à la diversité.

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

Mainly forested, it uses valley bottoms or sunken paths for half of the route. The relief is thus well marked, the route not very boring except in the first kilometers after Ranzières (wet and broken path in some places). The view on the crops and meadows, at the beginning of the circuit and before the village of Vaux, alternates with the omnipresent forest, and contributes to the diversity

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Der Weg ist überwiegend bewaldet und führt auf der Hälfte der Strecke durch Talgründe oder Hohlwege. Das Relief ist daher gut ausgeprägt, die Strecke wenig langweilig, außer auf den ersten Kilometern nach Ranzières (nasser und stellenweise holpriger Weg). Der Blick auf die Acker- und Wiesenflächen am Beginn der Strecke und vor dem Dorf Vaux wechselt sich mit dem allgegenwärtigen Wald ab und trägt zur Vielfalt bei

Rundweg, der vom Verein Les amis des côtes (Freunde der Küsten) durchgeführt wurde.

Italiano :

Essenzialmente boschivo, utilizza il fondo delle valli o i sentieri incassati per metà del percorso. Il rilievo è quindi ben segnalato, il percorso non molto noioso, tranne che nei primi chilometri dopo Ranzières (sentiero bagnato e a tratti interrotto). La vista delle coltivazioni e dei prati, all’inizio del circuito e prima del villaggio di Vaux, si alterna all’onnipresente foresta e contribuisce alla diversità

Percorso realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Esencialmente boscosa, utiliza el fondo de los valles o caminos hundidos durante la mitad del recorrido. El relieve está, pues, bien marcado, la ruta no es muy aburrida excepto en los primeros kilómetros después de Ranzières (camino húmedo y roto en algunos lugares). La vista de los cultivos y prados, al inicio del circuito y antes del pueblo de Vaux, se alterna con el bosque omnipresente, y contribuye a la diversidad

Ruta realizada por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Système d’information touristique Lorrain