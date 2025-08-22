C66 Savonnières Valbois Meuse

C66 Savonnières Adultes A pieds

C66 Savonnières D162 55300 Valbois Meuse Grand Est

Durée : Distance : 9600.0 Tarif :

Ce circuit va vous faire découvrir des trésors du passé. Un découverte au départ, l’église St Hilaire, puis une pente à gravir, le plateau et la forêt vous ouvrent ses bras pour des découvertes des plus surprenantes. Regardez et souvenez-vous…

Circuit fait par le club Les amis des côtes .

+33 3 29 89 43 73

English :

This circuit will make you discover treasures of the past. A discovery at the beginning, the church of St Hilaire, then a slope to climb, the plateau and the forest open their arms to you for the most surprising discoveries. Look and remember…

Circuit made by the club Les amis des côtes .

Deutsch :

Auf diesem Rundweg werden Sie Schätze aus der Vergangenheit entdecken. Eine Entdeckung am Anfang, die Kirche St Hilaire, dann ein Hang, den es zu erklimmen gilt, das Plateau und der Wald öffnen Ihnen ihre Arme für die überraschendsten Entdeckungen. Schauen Sie hin und erinnern Sie sich…

Rundgang des Clubs Les amis des côtes .

Italiano :

Questo circuito vi farà scoprire i tesori del passato. Una scoperta all’inizio, la chiesa di St Hilaire, poi un pendio da scalare, l’altopiano e la foresta vi aprono le braccia per le scoperte più sorprendenti. Guarda e ricorda…

Circuito realizzato dal club Les amis des côtes .

Español :

Este circuito le hará descubrir tesoros del pasado. Un descubrimiento al principio, la iglesia de St Hilaire, luego una cuesta para subir, la meseta y el bosque le abren los brazos para los descubrimientos más sorprendentes. Mira y recuerda…

Circuito realizado por el club Les amis des côtes .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-04 par Système d’information touristique Lorrain