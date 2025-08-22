C95 Les quatre villages Girauvoisin Meuse

C95 Les quatre villages Adultes A pieds

C95 Les quatre villages 55200 Girauvoisin Meuse Grand Est

Durée : 270 Distance : 17900.0 Tarif :

André, Julien, Nicolas, Étienne, quatre saints honorés dans chacune des églises des quatre village que cette boucle vous fera découvrir. Située dans le Parc naturel régional de Lorraine, cette randonnée offre un aspect pittoresque, au pied des Hauts de Meus.

English :

André, Julien, Nicolas, Étienne, four saints honored in each of the churches of the four villages you’ll discover on this loop. Located in the Lorraine Regional Nature Park, this is a picturesque hike at the foot of the Hauts de Meus.

Deutsch :

André, Julien, Nicolas, Étienne vier Heilige, die in den Kirchen der vier Dörfer geehrt werden, die Sie auf diesem Rundweg entdecken werden. Diese Wanderung liegt im regionalen Naturpark Lothringens und bietet einen malerischen Anblick am Fuße der Hauts de Meus.

Italiano :

André, Julien, Nicolas, Étienne, quattro santi onorati in ciascuna delle chiese dei quattro villaggi che scoprirete lungo questo anello. Situata nel Parco Naturale Regionale della Lorena, questa è una passeggiata pittoresca ai piedi delle Hauts de Meus.

Español :

André, Julien, Nicolas, Étienne, cuatro santos honrados en cada una de las iglesias de los cuatro pueblos que descubrirá en este bucle. Situado en el Parque Natural Regional de Lorena, es un paseo pintoresco al pie de las Hauts de Meus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-19 par Système d’information touristique Lorrain