C96 La chapelle de Jevaux Geville Meuse

La chapelle de Jévaux (également orthographié Gévaux) est située dans une clairière au milieu de la forêt de la Vieille Poirière, sur le territoire communal de Jouy-sous-les-Côtes d’où vient l’origine de son nom. En effet, avant la construction de la chapelle se trouvait à cet endroit la « ferme de Jouy Val », Jouy, d’un type toponymique gallo-roman « Godiacu », basé sur le nom de personne chrétien Godius, donc Jévaux signifie le « Val de la Joie ».

Une première chapelle a été construite au XIIème siècle par les moines prémontrés de l’abbaye de Rangéval (commune de Corniéville), près d’une source réputée miraculeuse. À l’époque moderne (XVIème siècle), elle était gardée par un ermite. Elle a été détruite à la Révolution (1791).

La chapelle actuelle, de style néo-gothique a été reconstruite à l’emplacement de la précédente et inaugurée en 1891. Elle est sommée d’un clocheton avec une cloche apparente couronné d’une petite croix celtique en pierre. Chaque année se déroule un pèlerinage qui avait lieu traditionnellement lors de la fête de la Nativité de Notre-Dame, le 8 septembre, avec messe en plein air et procession dans la clairière. Depuis quelques années, celui-ci est fixé au 15 août.

English :

The chapel of Jévaux (also spelled Gévaux) is located in a clearing in the middle of the Vieille Poirière forest, in the commune of Jouy-sous-les-Côtes, which is the origin of its name. Indeed, before the chapel was built, this was the site of the « Jouy Val farm », Jouy, of a Gallo-Romanic toponymic type « Godiacu », based on the Christian personal name Godius, so Jévaux means « Val of Joy ».

A first chapel was built in the 12th century by the Premonstratensian monks of Rangéval Abbey (commune of Corniéville), near a reputedly miraculous spring. In modern times (16th century), it was guarded by a hermit. It was destroyed during the French Revolution (1791).

The present chapel, in neo-Gothic style, was rebuilt on the site of the previous one and inaugurated in 1891. It is topped by a bell tower with an exposed bell crowned by a small stone Celtic cross. Every year, a pilgrimage takes place, traditionally on the feast of the Nativity of Notre-Dame, September 8, with open-air mass and procession through the clearing. In recent years, this has been moved to August 15.

Deutsch :

Die Kapelle von Jévaux (auch Gévaux geschrieben) liegt auf einer Lichtung inmitten des Waldes Vieille Poirière auf dem Gemeindegebiet von Jouy-sous-les-Côtes, von wo der Ursprung ihres Namens stammt. Tatsächlich befand sich vor dem Bau der Kapelle an dieser Stelle der « Bauernhof Jouy Val », wobei Jouy von einem galloromanischen Ortsnamen-Typ « Godiacu » ist, der auf dem christlichen Personennamen Godius basiert, sodass Jévaux das « Tal der Freude » bedeutet.

Eine erste Kapelle wurde im 12. Jahrhundert von den Prämonstratensermönchen der Abtei von Rangéval (Gemeinde Corniéville) in der Nähe einer Quelle errichtet, die als wundertätig galt. In der Neuzeit (16. Jahrhundert) wurde sie von einem Eremiten bewacht. Sie wurde während der Revolution (1791) zerstört.

Die heutige Kapelle im neugotischen Stil wurde an der Stelle ihrer Vorgängerin wieder aufgebaut und 1891 eingeweiht. Sie wird von einem Glockentürmchen mit einer sichtbaren Glocke gekrönt, die von einem kleinen keltischen Kreuz aus Stein gekrönt ist. Jedes Jahr findet eine Pilgerfahrt statt, die traditionell am 8. September, dem Fest der Geburt Unserer Lieben Frau, mit einer Messe im Freien und einer Prozession durch die Lichtung stattfand. Seit einigen Jahren findet diese nun am 15. August statt.

Italiano :

La cappella di Jévaux (anche Gévaux) si trova in una radura in mezzo alla foresta della Vieille Poirière, nel comune di Jouy-sous-les-Côtes, da cui deriva il suo nome. Infatti, prima della costruzione della cappella, in questo luogo sorgeva la « fattoria di Jouy Val », Jouy, di tipo toponomastico gallo-romano « Godiacu », basato sul nome personale cristiano Godius, per cui Jévaux significa « Valle della gioia ».

La prima cappella fu costruita nel XII secolo dai monaci premostratensi dell’abbazia di Rangéval (nel comune di Corniéville), nei pressi di una sorgente ritenuta miracolosa. In epoca moderna (XVI secolo), era custodita da un eremita. Fu distrutta durante la Rivoluzione (1791).

L’attuale cappella neogotica fu ricostruita sul sito della precedente e inaugurata nel 1891. È sormontata da un campanile con una campana a vista coronata da una piccola croce celtica in pietra. Ogni anno si svolge un pellegrinaggio, tradizionalmente in occasione della festa della Natività di Notre-Dame, l’8 settembre, con una messa all’aperto e una processione attraverso la radura. Da alcuni anni il pellegrinaggio si svolge il 15 agosto.

Español :

La capilla de Jévaux (también deletreada Gévaux) está situada en un claro en medio del bosque de Vieille Poirière, en el municipio de Jouy-sous-les-Côtes, de donde procede su nombre. De hecho, antes de que se construyera la capilla, en este lugar se encontraba la « granja Jouy Val », Jouy, de tipo toponímico galo-románico « Godiacu », basado en el nombre personal cristiano Godius, por lo que Jévaux significa « Valle de la Alegría ».

La primera capilla fue construida en el siglo XII por los monjes premonstratenses de la abadía de Rangéval (en el municipio de Corniéville), cerca de un manantial con fama de milagroso. En la época moderna (siglo XVI), estaba custodiada por un ermitaño. Fue destruida durante la Revolución (1791).

La capilla neogótica actual se reconstruyó en el lugar de la anterior y se inauguró en 1891. Está rematada por un campanario con una campana expuesta coronada por una pequeña cruz celta de piedra. Todos los años se celebra una peregrinación, tradicionalmente en la fiesta de la Natividad de Notre-Dame, el 8 de septiembre, con una misa al aire libre y una procesión por el claro. Desde hace algunos años, la romería se celebra el 15 de agosto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-08 par Système d’information touristique Lorrain