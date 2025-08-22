C97 L’abbaye de Rangéval Geville Meuse

C97 L’abbaye de Rangéval Adultes A pieds

C97 L’abbaye de Rangéval 55200 Geville Meuse Grand Est

Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :

Situé dans le Parc naturel régional de Lorraine, ce circuit allie plaine et chemins forestiers. Il offre de beaux points de vue sur les Côtes de Meuse, la plaine de la Woëvre et un passage tout près du hameau de Rangéval et de son imposante abbaye.

English :

Located in the Parc Naturel Régional de Lorraine, this trail combines plain and forest paths. It offers fine views of the Côtes de Meuse and the Woëvre plain, and passes close to the hamlet of Rangéval and its imposing abbey.

Deutsch :

Dieser im regionalen Naturpark Lothringens gelegene Rundweg verbindet Flachland und Waldwege. Er bietet schöne Aussichtspunkte auf die Côtes de Meuse, die Woëvre-Ebene und führt ganz in der Nähe des Weilers Rangéval und seiner imposanten Abtei vorbei.

Italiano :

Situato nel Parco naturale regionale della Lorena, questo percorso combina pianure e sentieri forestali. Offre splendide viste sulle Côtes de Meuse e sulla pianura di Woëvre e passa vicino al borgo di Rangéval e alla sua imponente abbazia.

Español :

Situada en el Parque Natural Regional de Lorena, esta ruta combina llanuras y pistas forestales. Ofrece bellas vistas de las Côtes de Meuse y de la llanura de Woëvre, y pasa cerca de la aldea de Rangéval y de su imponente abadía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-19 par Système d’information touristique Lorrain