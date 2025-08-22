Calonges, balade dans la plaine de la Garonne Calonges Lot-et-Garonne
Calonges, balade dans la plaine de la Garonne Calonges Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Calonges, balade dans la plaine de la Garonne A pieds Difficulté moyenne
Calonges, balade dans la plaine de la Garonne 47430 Calonges Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 11800.0 Tarif :
Cette randonnée sans difficulté vous fera découvrir les nombreux séchoirs à tabac, témoins d’un passé récent ou l’herbe à Nicot prospérait et les bords ombragés de la voie verte du canal de Garonne. Attention, dans les périodes de crues de la Garonne, ce circuit est fermé.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
English : Calonges, balade dans la plaine de la Garonne
This easy hike will take you to the many tobacco drying sheds, witnesses of a recent past when Nicot grass flourished, and to the shady banks of the Garonne canal greenway. Please note that during periods of flooding of the Garonne, this route is closed.
Deutsch : Calonges, balade dans la plaine de la Garonne
Diese leichte Wanderung führt Sie zu den zahlreichen Tabaktrocknern, die von einer jüngeren Vergangenheit zeugen, in der das Nikotinkraut gedieh, und zu den schattigen Ufern des grünen Weges am Garonne-Kanal. Achtung: Bei Hochwasser der Garonne ist dieser Rundweg geschlossen.
Italiano :
Questa facile escursione vi condurrà ai numerosi capannoni per l’essiccazione del tabacco, testimoni di un passato recente in cui l’erba di Nicot prosperava, e alle rive ombreggiate della greenway del canale della Garonna. Si prega di notare che durante i periodi di acqua alta sulla Garonna, questo percorso è chiuso.
Español : Calonges, balade dans la plaine de la Garonne
Esta sencilla caminata le llevará a los numerosos secaderos de tabaco, testigos de un pasado reciente en el que floreció la hierba Nicot, y a las sombreadas orillas de la vía verde del canal del Garona. Tenga en cuenta que durante los periodos de aguas altas en el Garona, esta ruta está cerrada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine