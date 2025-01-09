Campagne belgeacienne Baugy Saône-et-Loire

Campagne belgeacienne Baugy Saône-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Campagne belgeacienne En VTT assistance électrique Facile

Campagne belgeacienne Près de la salle des fêtes 71110 Baugy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

Entre histoire locale et patrimoine naturel, ce parcours vous conduira de sous-bois en bord de Loire ; ainsi vous pourrez cueillir du muguet au printemps et admirer le bord de Loire au fil des saisons.

Facile

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Between local history and natural heritage, this route will lead you from the undergrowth to the banks of the Loire; thus you will be able to pick lily of the valley in spring and admire the banks of the Loire throughout the seasons.

Deutsch :

Zwischen lokaler Geschichte und Naturerbe führt Sie dieser Weg vom Unterholz zum Loireufer; so können Sie im Frühling Maiglöckchen pflücken und das Loireufer im Laufe der Jahreszeiten bewundern.

Italiano :

Tra storia locale e patrimonio naturale, questo percorso vi porterà dal sottobosco alle rive della Loira; potrete raccogliere i mughetti in primavera e ammirare le rive della Loira attraverso le stagioni.

Español :

Entre historia local y patrimonio natural, esta ruta le llevará de la maleza a las orillas del Loira; podrá recoger lirios del valle en primavera y admirar las orillas del Loira a través de las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data