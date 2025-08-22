Campet, la seule forêt domaniale du département Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Campet, la seule forêt domaniale du département A pieds Très facile

Campet, la seule forêt domaniale du département 47700 Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’histoire, les incendies et les catastrophes naturelles ont modifié plusieurs fois l’aspect de ce massif. Le pin et le chêne rouge ont remplacé le chêne-liège mais il reste des espaces naturels variés.

English : Campet, la seule forêt domaniale du département

History, fires and natural disasters have changed the appearance of this massif several times. The pine and the red oak have replaced the cork oak, but there are still various natural areas.

Deutsch : Campet, la seule forêt domaniale du département

Die Geschichte, Brände und Naturkatastrophen haben das Aussehen dieses Massivs mehrmals verändert. Kiefer und Roteiche haben die Korkeiche ersetzt, aber es gibt noch immer abwechslungsreiche Naturräume.

Italiano :

La storia, gli incendi e le catastrofi naturali hanno cambiato più volte l’aspetto di questo massiccio. Il pino e la quercia rossa hanno sostituito la quercia da sughero, ma rimangono diverse aree naturali.

Español : Campet, la seule forêt domaniale du département

La historia, los incendios y las catástrofes naturales han cambiado varias veces el aspecto de este macizo. El pino y el roble rojo han sustituido al alcornoque, pero siguen existiendo diversas zonas naturales.

