Canal & Céramique Saint-Julien-sur-Dheune Saône-et-Loire

Canal & Céramique Parking Voie Verte 71210 Saint-Julien-sur-Dheune Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
En partant de Saint-Julien-sur-Dheune, boucle à vélo permettant de flâner sur les rives du canal du Centre et de découvrir le village d’Écuisses, marqué par la production industrielle de produits céramique.
https://www.creusotmontceautourisme.fr/ +33 3 85 69 00 00
English :
Starting from Saint-Julien-sur-Dheune, a cycling loop takes you along the banks of the Canal du Centre and to the village of Écuisses, a village marked by the industrial production of ceramics.
Deutsch :
Von Saint-Julien-sur-Dheune aus können Sie eine Radtour entlang der Ufer des Canal du Centre unternehmen und das Dorf Écuisses entdecken, das durch die industrielle Produktion von Keramikprodukten geprägt wurde.
Italiano :
Partendo da Saint-Julien-sur-Dheune, questo tour in bicicletta tocca le rive del Canal du Centre e il villaggio di Écuisses, dove la ceramica veniva prodotta su scala industriale.
Español :
Con salida de Saint-Julien-sur-Dheune, esta excursión en bicicleta recorre las orillas del Canal del Centro y el pueblo de Écuisses, donde se fabricaba cerámica a escala industrial.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data