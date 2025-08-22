Canal & Céramique Saint-Julien-sur-Dheune Saône-et-Loire

Canal & Céramique Vélo de route Facile

Canal & Céramique Parking Voie Verte 71210 Saint-Julien-sur-Dheune Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

En partant de Saint-Julien-sur-Dheune, boucle à vélo permettant de flâner sur les rives du canal du Centre et de découvrir le village d’Écuisses, marqué par la production industrielle de produits céramique.

Facile

English :

Starting from Saint-Julien-sur-Dheune, a cycling loop takes you along the banks of the Canal du Centre and to the village of Écuisses, a village marked by the industrial production of ceramics.

Deutsch :

Von Saint-Julien-sur-Dheune aus können Sie eine Radtour entlang der Ufer des Canal du Centre unternehmen und das Dorf Écuisses entdecken, das durch die industrielle Produktion von Keramikprodukten geprägt wurde.

Italiano :

Partendo da Saint-Julien-sur-Dheune, questo tour in bicicletta tocca le rive del Canal du Centre e il villaggio di Écuisses, dove la ceramica veniva prodotta su scala industriale.

Español :

Con salida de Saint-Julien-sur-Dheune, esta excursión en bicicleta recorre las orillas del Canal del Centro y el pueblo de Écuisses, donde se fabricaba cerámica a escala industrial.

