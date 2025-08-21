Canal du Centre Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Canal du Centre Fluvial

Canal du Centre 71100 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le Canal du Centre, œuvre d’Émiland Gauthey entre 1783 et 1793, relie la Saône et la Loire. Explorez vignobles, prairies et patrimoine sur ses 112 km.

English :

The Canal du Centre, designed by Émiland Gauthey between 1783 and 1793, links the Saône and Loire rivers. Explore its 112 km of vineyards, meadows and heritage.

Deutsch :

Der Canal du Centre, ein Werk von Émiland Gauthey zwischen 1783 und 1793, verbindet die Flüsse Saône und Loire. Erkunden Sie auf seinen 112 km Weinberge, Wiesen und Kulturerbe.

Italiano :

Il Canal du Centre, progettato da Émiland Gauthey tra il 1783 e il 1793, collega i fiumi Saona e Loira. Esplorate i suoi 112 km di vigneti, prati e patrimonio.

Español :

El Canal du Centre, diseñado por Émiland Gauthey entre 1783 y 1793, une los ríos Saona y Loira. Explore sus 112 km de viñedos, prados y patrimonio.

