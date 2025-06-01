Canal du Rhône au Rhin Abergement-la-Ronce Jura

Canal du Rhône au Rhin Abergement-la-Ronce Jura vendredi 1 août 2025.

Canal du Rhône au Rhin Fluvial

Canal du Rhône au Rhin 39500 Abergement-la-Ronce Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 250000.0 Tarif :

Sur le canal du Rhône au Rhin vous pourrez visiter l’église Saint-Philibert, la Citadelle de Besançon, le musée de la Batellerie, la Grotte d’Osselle.

https://www.montagnes-du-jura.fr/lacs-cascades-et-sources-dans-les-montagnes-du-jura/decouvrir-les-montagnes-du-jura-par-voies-navigables/

English :

On the Rhone-Rhine canal, you can visit the Saint-Philibert church, the Besançon Citadel, the Batellerie museum and the Osselle cave.

Deutsch :

Auf dem Rhône-Rhein-Kanal können Sie die Kirche Saint-Philibert, die Zitadelle von Besançon, das Musée de la Batellerie und die Grotte d?Osselle besichtigen.

Italiano :

Sul Canale del Rodano-Reno si possono visitare la chiesa di Saint-Philibert, la Cittadella di Besançon, il Musée de la Batellerie e la Grotte d’Osselle.

Español :

En el Canal Ródano-Rin, podrá visitar la iglesia de Saint-Philibert, la Ciudadela de Besançon, el Museo de la Batellerie y la Gruta de Osselle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data