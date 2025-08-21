Canal et Brin d’Amour A3 Sury-aux-Bois Loiret

Canal et Brin d’Amour A3 A pieds

Canal et Brin d’Amour A3 Église Saint-Georges 45530 Sury-aux-Bois Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 10000.0 Tarif :

Nichés au coeur de la forêt d’Orléans, les villages de Combreux et de Sury-aux-Bois font le bonheur des promeneurs. Le canal d’Orléans et les étangs (réservoirs du canal) agrémentent ce circuit Le Crot-aux-Sablons, le Brin d’Amour, l’Etang Neuf et l’incontournable Etang de la Vallée.

English : Canal and the Brin d’Amour

Nestled in the heart of the Orléans forest, the villages of Combreux and Sury-aux-Bois are much beloved of walkers. The Orléans canals and its lakes (reservoirs for the canal) liven up the route: thee Crot-aux-Sablons, the Brin d’Amour, l’Etang Neuf and the unmissable Etang de la Vallée.

Deutsch :

Eingebettet im Herzen des Waldes von Orléans sind die Dörfer Combreux und Sury-aux-Bois eine Freude für Wanderer. Der Canal d’Orléans und die Teiche (Reservoirs des Kanals) schmücken diese Tour: Le Crot-aux-Sablons, Brin d’Amour, Etang Neuf und der unumgängliche Etang de la Vallée.

Italiano :

Immersi nel cuore della foresta di Orléans, i villaggi di Combreux e Sury-aux-Bois sono una delizia per gli escursionisti. Il canale di Orléans e gli stagni (serbatoi del canale) arricchiscono questo circuito: La Crot-aux-Sablons, il Brin d’Amour, l’Etang Neuf e l’immancabile Etang de la Vallée.

Español :

Ocultos en pleno bosque de Orleans, los pueblos de Combreaux y Sury-aux-Bois harán las delicias de los senderistas. El canal de Orleans y los estanques (reservas del canal) ofrecen un valor añadido al circuito: Le Crot-aux-Sablons, Brin d’Amour, Etang Neuf y el ineludible Etang de la Vallée.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par SIT Centre-Val de Loire