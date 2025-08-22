Candé, au temps de la gabelle Balade numérique Baludik Candé Maine-et-Loire

Candé, au temps de la gabelle Balade numérique Baludik

Partagez la vie intrépide d’un faux-saunier, contrebandier de sel à Candé au temps de la gabelle. Ce voyage dans le passé vous plongera dans une aventure emplie d’énigmes et de rebondissements. Mais attention, cela ne sera pas facile ! Les gabelous ne vous laisseront pas faire aussi facilement !

English :

Share the intrepid life of a salt smuggler in Candé during the time of the gabelle. This journey into the past will plunge you into an adventure full of enigmas and twists and turns. But beware, it won’t be easy! The gabelous won’t let you do it so easily!

Deutsch :

Nehmen Sie teil am unerschrockenen Leben eines Falschmünzers, der in Candé zur Zeit der Gabelle Salz schmuggelte. Diese Reise in die Vergangenheit wird Sie in ein Abenteuer voller Rätsel und Wendungen stürzen. Aber Vorsicht, es wird nicht leicht sein! Die Gabelous werden Sie nicht so leicht davonkommen lassen!

Italiano :

Condividete la vita intrepida di un falso contrabbandiere di sale a Candé al tempo della gabelle. Questo viaggio nel passato vi farà immergere in un’avventura ricca di enigmi e colpi di scena. Ma attenzione, non sarà facile! Il gabellota non vi lascerà andare così facilmente!

Español :

Comparte la intrépida vida de un falso contrabandista de sal en Candé en la época de la gabela. Este viaje al pasado le sumergirá en una aventura llena de enigmas y giros. Pero cuidado, ¡no será fácil! ¡Los gabelous no te dejarán escapar tan fácilmente!

