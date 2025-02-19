Canoë / Natural Wake Park Paray-sous-Briailles Allier
Canoë / Natural Wake Park Paray-sous-Briailles Allier vendredi 1 août 2025.
Canoë / Natural Wake Park
Canoë / Natural Wake Park Route de la tour de Villemouze 03500 Paray-sous-Briailles Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Location de canoës (3 ou 4 places) pour une promenade sur le plan d’eau à la base de loisirs du Natural Wake Park. Autres activités aquatiques, restauration et camping sur place.
https://www.naturalwakepark.com/ +33 4 70 34 89 44
English :
Canoe rental (3 or 4 seats) for a trip on the lake at the Natural Wake Park leisure center. Other water activities, restaurants and camping on site.
Deutsch :
Verleih von Kanus (3 oder 4 Plätze) für eine Fahrt auf dem Wasser bei der Freizeitanlage Natural Wake Park. Weitere Wassersportaktivitäten, Gastronomie und Camping vor Ort.
Italiano :
Noleggio di canoe (3 o 4 persone) per una gita sul lago presso il centro ricreativo Natural Wake Park. Altre attività acquatiche, ristoranti e campeggio in loco.
Español :
Alquiler de canoas (3 ó 4 personas) para pasear por el lago en el centro de ocio Natural Wake Park. Otras actividades acuáticas, restaurantes y camping in situ.
