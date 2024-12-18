Cantal’Equilibre Lascelle Cantal
Cantal’Equilibre Lascelle Cantal vendredi 1 août 2025.
Cantal’Equilibre
Cantal’Equilibre Lac des Graves, route du Puy Mary, Jaulhac 15590 Lascelle Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Aux chevaux, aux mules et têtes de mules qui rêvent de faire équipe pour goûter aux parfums sauvages des montagnes; (Emile Brager)
http://www.cantalequilibre.fr/ +33 6 86 23 52 71
English : Cantal’Equilibre
« To horses, mules and mule-heads who dream of teaming up to taste the wild perfumes of the mountains; » (Emile Brager) »
Deutsch :
« Für Pferde, Maultiere und Maultierköpfe, die davon träumen, sich zusammenzutun, um die wilden Düfte der Berge zu genießen » (Emile Brager)
Italiano :
« Ai cavalli, ai muli e alle teste di mulo che sognano di fare squadra per assaporare i profumi selvaggi delle montagne » (Emile Brager) »
Español : Cantal’Equilibre
Situado en el corazón del valle de la Jordanne, Cantal’Équilibre te propone que descubras la equitación en plena naturaleza. Nuestras actividades están relacionadas con la educación y el descubrimiento del medioambiente.
