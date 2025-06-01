Cap Baie de Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme

Cap Baie de Somme Saint-Valery-sur-Somme Somme vendredi 1 août 2025.

Cap Baie de Somme

Cap Baie de Somme 15 Route d’Abbeville 80230 Saint-Valery-sur-Somme Somme Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Visite découverte de la Baie de Somme en bateau semi-rigide 12 places

https://www.capbaiedesomme.fr/ +33 6 33 39 53 79

English :

Discovery tour of the Bay of the Somme in a 12-seater semi-rigid boat

Deutsch :

Entdeckungstour durch die Somme-Bucht mit einem halbstarren Boot für 12 Personen

Italiano :

Tour alla scoperta della Baia della Somme in gommone da 12 posti

Español :

Descubrimiento de la bahía del Somme en una semirrígida de 12 plazas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France