Cap de Carteret et dunes perchées Barneville-Carteret Manche

Cap de Carteret et dunes perchées

Cap de Carteret et dunes perchées 50270 Barneville-Carteret Manche Normandie

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Les pieds dans le sable et les yeux à l’horizon pour cette magnifique randonnée dans ce site exceptionnel du cap de Carteret, face aux îles anglo-normandes. Des dunes, des dunes où l’on pourrait facilement se perdre dans ses rêveries…

Points remarquables sur le circuit

0- A l’ancienne gare, le petit train touristique de Carteret commence son voyage, il va à Port-Bail à 10 kilomètres de là sur la Côte des Isles avec des commentaires pendant le trajet. Le train date de 1930.

1- Le port de Carteret avec son bassin à flot construit en 1995 accueille plaisanciers et pêcheurs de poissons, mais surtout de crustacés dont le fameux homard de Carteret. Dès 1881, la liaison avec Jersey est mise en place. Aujourd’hui les catamarans à grande vitesse ont remplacé les vapeurs.

2- L’ancien manoir seigneurial de Carteret du 18è s. est célèbre pour avoir servi de lieu de villégiature à Jules Barbey d’Aurévilly, qui y situa une partie de l’action de son roman Une Vieille Maîtresse (propriété privée).

3– Les plages vue sur plage de Barneville qui s’étire de l’autre côté du havre et où l’on ramasse en famille bigorneaux, crevettes ou étrilles. La plage de la Potinière est abritée par la falaise en contrebas du sentier. Elle rappelle l’essor des bains de mer à Carteret en 1900.

4- Le sentier des douaniers, créé en 1791, permettait à la profession d’assurer la surveillance du littoral. Utilisé pendant 150 ans, il est tombé peu à peu en désuétude. Aujourd’hui, c’est le GR223 qui fait le tour de la Manche en 223 km.

5 Le cap et le phare. En face, l’île de Jersey et les îlots des Ecrehou, au nord les dunes et au sud la côte sableuse entrecoupée des 8 havres du Cotentin qui s’étend sur une 100 km jusqu’aux falaises de Granville.

6- La Vieille Eglise en ruines (site classé) est dédiée à St-Germain-le-Scot, qui évangélisa le Cotentin au Vè s. C’est un vestige de l’ancien village recouvert par les sables. Sur la plage sauvage et immense, on pratique le char à voile et le speed-sail.

7 Les dunes perchées (c’est à dire appuyées sur une falaise fossile) sont un haut lieu du patrimoine naturel bas normand. Le patrimoine paysager, biologique, historique et culturel y est très riche et protégé sur environ 800 ha.

Points remarquables à proximité

L’église Saint-Germain d’Auxerre de Barneville est l’une des plus intéressantes églises romane (vers 1140) du Cotentin. La tour de l’église fait partie de la série des tours d’églises fortifiées dans les années 1405 à 1412 à la suite d’incursions anglaises en Cotentin.

Le manoir de Graffard visible de la D903. L’actuel manoir remplace une ancienne maison forte occupée par les anglais pendant la guerre de Cent Ans. Il a été construit en 1574-1575. C’est un remarquable exemple de construction Renaissance (propriété privée).

Le vieux bourg de Barneville derrière l’église, les restes d’une ancienne motte féodale, fortification de terre et de bois. La haute tour fortifiée de l’église a été élevée au XVè s., pendant la guerre de Cent Ans pour surveiller la côte et le havre de Carteret à une époque où les envahisseurs venaient principalement de la mer.

Le village des Rivières près du havre, il dégage beaucoup de charme. La route serpente, bordée de murets de pierre, de jardins fleuris et de maisons souvent modestes.

Le village du Tôt dont l’unique rue de maisons fleuries suit le cours de la Gerfleur Il subsiste les restes d’un ancien moulin et un lavoir, récemment restauré, où la Mère Denis venait exercer son métier de lavandière.

Le Valnotte hameau bâti dans une vallée étroite et encaissée, où la végétation est luxuriante. En poursuivant par le hameau Toulorge, on accède à un endroit aménagé pour le pique-nique avec un panorama sur les plages.

English : Cap de Carteret et dunes perchées

Feet in the sand and eyes on the horizon for this magnificent hike in this exceptional site of the Cape of Carteret, facing the Channel Islands. Dunes, dunes where you could easily get lost in your dreams..

Remarkable points on the tour

0- At the old station, the small tourist train of Carteret starts its journey, it goes to Port-Bail 10 kilometers away on the Côte des Isles with comments during the trip. The train dates from 1930

1- The port of Carteret with its dock built in 1995 welcomes boaters and fishers, but especially shellfish including the famous lobster Carteret. As early as 1881, the link with Jersey was set up. Today, high-speed catamarans have replaced steamers

2- The former 18th century seigniorial manor of Carteret is famous for having been used as a holiday resort by Jules Barbey d’Aurévilly, who set part of the action of his novel Une Vieille Maîtresse there (private property).

3- Beaches: view of Barneville beach which stretches across the harbor and where we collect winkles, shrimp or curlers. The beach of Potinière is sheltered by the cliff below the path. It reminds us of the boom in sea bathing in Carteret in 1900.

4- The customs path, created in 1791, allowed the profession to monitor the coastline. Used for 150 years, it gradually fell into disuse. Today, it is the GR223 which goes around the Manche in 223 km.

5 The cape and the lighthouse. Opposite, the island of Jersey and the islets of Ecrehou, to the north the dunes and to the south the sandy coastline interspersed with the 8 harbours of the Cotentin, which extends over 100 km to the cliffs of Granville

6- The old church in ruins (listed site) is dedicated to St-Germain-le-Scot, who evangelized the Cotentin in the 5th century. It is a vestige of the old village covered by the sands. On the wild and immense beach, you can practice sand yachting and speed-sailing.

7 The perched dunes (i.e. leaning on a fossil cliff) are a high place of the natural heritage of Lower Normandy. The landscape, biological, historical and cultural heritage is very rich and protected on about 800 ha

Remarkable points in the vicinity:

The church Saint-Germain d’Auxerre de Barneville is one of the most interesting Romanesque churches (around 1140) of Cotentin. The tower of the church is part of the series of church towers fortified in the years 1405 to 1412 following English incursions in Cotentin.

The manor of Graffard: visible from the D903. The current manor replaces an old stronghold occupied by the English during the Hundred Years War. It was built in 1574-1575. It is a remarkable example of Renaissance construction (private property).

The old town of Barneville: behind the church, the remains of an ancient feudal mound, a fortification of earth and wood. The high fortified tower of the church was built in the 15th century, during the Hundred Years War, to watch over the coast and the harbour of Carteret at a time when invaders came mainly from the sea.

The village of Les Rivières near the harbour, it is very charming. The road winds along low stone walls, flower gardens and often modest houses

The village of Tôt, whose only street of flowered houses follows the course of the Gerfleur . There are still the remains of an old mill and a wash house, recently restored, where Mère Denis used to wash clothes.

Le Valnotte: hamlet built in a narrow and steep valley, where the vegetation is lush. Continuing through the hamlet of Toulorge, one reaches a place set up for picnics with a view of the beaches.

Deutsch :

Die Füße im Sand und die Augen am Horizont bei dieser herrlichen Wanderung an diesem außergewöhnlichen Ort am Cap de Carteret, gegenüber den Kanalinseln. Dünen, Dünen, in denen man sich leicht in seinen Träumereien verlieren könnte..

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

0- Am alten Bahnhof beginnt der kleine Touristenzug von Carteret seine Reise. Er fährt ins 10 km entfernte Port-Bail an der Côte des Isles , wobei während der Fahrt Kommentare gesprochen werden. Der Zug stammt aus dem Jahr 1930

1- Der Hafen von Carteret mit seinem 1995 errichteten Wasserbecken empfängt Segler und Fischer, die Fische, aber vor allem Krustentiere, darunter den berühmten Hummer von Carteret, angeln. Ab 1881 wurde die Verbindung nach Jersey eingerichtet. Heute haben Hochgeschwindigkeitskatamarane die Dampfer ersetzt

2- Das ehemalige Herrenhaus von Carteret aus dem 18. Jahrhundert ist berühmt dafür, dass es Jules Barbey d’Aurévilly als Urlaubsort diente, der hier einen Teil der Handlung seines Romans Une Vieille Maîtresse spielte (Privatbesitz).

3- Die Strände: Blick auf den Strand von Barneville, der sich auf der anderen Seite des Hafens erstreckt und an dem die ganze Familie Strandschnecken, Garnelen oder Striemen sammelt. Der Strand La Potinière liegt im Schutz der Klippen unterhalb des Weges. Er erinnert an den Aufschwung der Seebäder in Carteret um 1900.

4- Der Zöllnerpfad wurde 1791 angelegt und ermöglichte es dem Berufsstand, die Küste zu überwachen. Er wurde 150 Jahre lang genutzt, geriet dann aber allmählich in Vergessenheit. Heute ist es der GR223, der den Ärmelkanal auf 223 km umrundet.

5 Das Kap und der Leuchtturm. Gegenüber liegt die Insel Jersey und die Ecrehou-Inseln, im Norden die Dünen und im Süden die Sandküste mit den 8 Häfen des Cotentin, die sich über 100 km bis zu den Klippen von Granville erstreckt

6- Die Ruine der Alten Kirche (denkmalgeschützt) ist St-Germain-le-Scot gewidmet, der die Cotentin im 5. Sie ist ein Überbleibsel des alten Dorfes, das vom Sand bedeckt wurde. Am wilden und weitläufigen Strand werden Strandsegeln und Speed-Sailing betrieben.

7 Die Wanderdünen (d.h. die auf einer fossilen Klippe liegenden Dünen) sind ein wichtiger Teil des Naturerbes der Basse Normandie. Das landschaftliche, biologische, historische und kulturelle Erbe ist hier sehr reich und auf etwa 800 ha geschützt

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Die Kirche Saint-Germain d’Auxerre in Barneville ist eine der interessantesten romanischen Kirchen (um 1140) in der Region Cotentin. Der Turm der Kirche gehört zu einer Reihe von Kirchtürmen, die in den Jahren 1405 bis 1412 nach englischen Überfällen auf das Cotentin befestigt wurden.

Das Manoir de Graffard: Von der D903 aus sichtbar. Das heutige Herrenhaus ersetzt ein altes befestigtes Haus, das während des Hundertjährigen Krieges von den Engländern besetzt war. Es wurde 1574-1575 erbaut. Es ist ein bemerkenswertes Beispiel für einen Renaissancebau (Privatbesitz).

Das alte Dorf Barneville: Hinter der Kirche befinden sich die Überreste einer alten feudalen Motte, einer Befestigung aus Erde und Holz. Der hohe Wehrturm der Kirche wurde im 15. Jh. während des Hundertjährigen Krieges errichtet, um die Küste und den Hafen von Carteret in einer Zeit zu überwachen, in der die Angreifer hauptsächlich vom Meer aus kamen.

Das Dorf Les Rivières: In der Nähe des Hafens gelegen, strahlt es viel Charme aus. Die Straße windet sich, gesäumt von Steinmauern, blühenden Gärten und oft bescheidenen Häusern

Le village du Tôt: Die einzige Straße mit blumengeschmückten Häusern folgt dem Lauf des Flusses Gerfleur . Es gibt noch die Überreste einer alten Mühle und ein kürzlich restauriertes Waschhaus, in dem Mère Denis ihrem Beruf als Waschfrau nachging.

Le Valnotte: Ein Weiler, der in einem engen, tief eingeschnittenen Tal mit üppiger Vegetation errichtet wurde. Wenn man durch den Weiler Toulorge weitergeht, gelangt man zu einem für ein Picknick eingerichteten Platz mit einem Panorama auf die Strände.

Italiano :

Piedi nella sabbia e occhi all’orizzonte per questa magnifica escursione in questo sito eccezionale del Cap de Carteret, di fronte alle Isole del Canale. Dune, dune in cui potreste facilmente perdervi nei vostri sogni?

Punti notevoli del tour:

0- Alla vecchia stazione inizia il viaggio del piccolo treno turistico di Carteret, diretto a Port-Bail, a 10 chilometri di distanza, sulla Côte des Isles , con commenti durante il viaggio. Il treno risale al 1930

1- Il porto di Carteret, con il suo molo costruito nel 1995, accoglie i diportisti e i pescatori, ma soprattutto i crostacei, tra cui la famosa aragosta di Carteret. Già nel 1881 fu creato il collegamento con Jersey. Oggi i catamarani ad alta velocità hanno sostituito i piroscafi

2- L’antico maniero signorile di Carteret, risalente al XVIII secolo, è famoso per essere stato utilizzato come luogo di villeggiatura da Jules Barbey d’Aurévilly, che vi ambientò parte dell’azione del suo romanzo Une Vieille Maîtresse (proprietà privata).

3? Le spiagge: vista della spiaggia di Barneville, che si estende sul porto e dove le famiglie raccolgono littorine, gamberetti e granchi. La spiaggia della Potinière è riparata dalla scogliera sotto il sentiero. Ricorda il boom dei bagni in mare a Carteret nel 1900.

4- Il sentiero doganale, creato nel 1791, permetteva alla professione di monitorare la linea di costa. Utilizzato per 150 anni, cadde gradualmente in disuso. Oggi è il GR223 a fare il giro della Manica in 223 km.

5 Il promontorio e il faro. Di fronte, l’isola di Jersey e gli isolotti di Ecrehou, a nord le dune e a sud la costa sabbiosa intervallata dagli 8 porti della regione del Cotentin, che si estende per 100 km fino alle scogliere di Granville

6- La vecchia chiesa in rovina (sito classificato) è dedicata a St-Germain-le-Scot, che evangelizzò il Cotentin nel V secolo. È una vestigia dell’antico villaggio coperto dalle sabbie. Sulla spiaggia selvaggia e immensa si può praticare il sand yachting e lo speed-sailing.

7 Le dune arroccate (cioè appoggiate su una falesia fossile) sono un punto culminante del patrimonio naturale della Bassa Normandia. Il patrimonio paesaggistico, biologico, storico e culturale è molto ricco e protetto su circa 800 ettari

Punti notevoli nelle vicinanze:

La chiesa Saint-Germain d’Auxerre de Barneville è una delle più interessanti chiese romaniche (1140 circa) del Cotentin. Il campanile della chiesa fa parte della serie di torri fortificate negli anni dal 1405 al 1412 in seguito alle incursioni inglesi nel Cotentin.

Graffard Manor: visibile dalla D903. L’attuale maniero sostituisce un’antica roccaforte occupata dagli inglesi durante la Guerra dei Cento Anni. Fu costruito nel 1574-1575. È un notevole esempio di costruzione rinascimentale (proprietà privata).

Il centro storico di Barneville: dietro la chiesa, i resti di un’antica motta feudale, una fortificazione in terra e legno. L’alta torre fortificata della chiesa fu costruita nel XV secolo, durante la Guerra dei Cent’anni, per sorvegliare la costa e il porto di Carteret in un’epoca in cui gli invasori provenivano principalmente dal mare.

Il villaggio di Les Rivières: vicino al porto, è molto affascinante. La strada si snoda, fiancheggiata da bassi muri di pietra, giardini fioriti e case spesso modeste

Il villaggio di Le Tôt, la cui unica strada di case fiorite segue il corso del Gerfleur , conserva ancora i resti di un vecchio mulino e un lavatoio, recentemente restaurato, dove Mère Denis esercitava il mestiere di lavandaia.

Le Valnotte: un borgo costruito in una valle stretta e ripida, dove la vegetazione è rigogliosa. Proseguendo attraverso la frazione di Toulorge, si arriva a un’area picnic con vista sulle spiagge.

Español :

Pies en la arena y ojos en el horizonte para esta magnífica excursión en este sitio excepcional del Cap de Carteret, frente a las Islas del Canal. Dunas, dunas en las que podrías perderte fácilmente en tus sueños..

Puntos notables del recorrido

0- En la antigua estación, el pequeño tren turístico de Carteret inicia su recorrido, se dirige a Port-Bail, a 10 kilómetros, en la Côte des Isles con comentarios durante el trayecto. El tren data de 1930

1- El puerto de Carteret, con su muelle construido en 1995, da la bienvenida a los navegantes y pescadores, pero sobre todo al marisco, incluida la famosa langosta de Carteret. Ya en 1881 se estableció el enlace con Jersey. Hoy en día, los catamaranes de alta velocidad han sustituido a los barcos de vapor

2- La antigua mansión señorial del siglo XVIII de Carteret es famosa por haber sido utilizada como lugar de vacaciones por Jules Barbey d’Aurévilly, que situó allí parte de la acción de su novela Une Vieille Maîtresse (propiedad privada).

3? Las playas: vista de la playa de Barneville, que se extiende a través del puerto y donde las familias recogen bígaros, gambas y cangrejos. La playa de Potinière está protegida por el acantilado bajo el camino. Es un recuerdo del auge de los baños de mar en Carteret en 1900.

4- El camino de la aduana, creado en 1791, permitió a la profesión vigilar el litoral. Utilizado durante 150 años, fue cayendo en desuso. En la actualidad, es el GR223 el que rodea el Canal en 223 km.

5 El cabo y el faro. Enfrente, la isla de Jersey y los islotes de Ecrehou, al norte las dunas y al sur el litoral arenoso intercalado con los 8 puertos de la región de Cotentin, que se extiende durante 100 km hasta los acantilados de Granville

6- La antigua iglesia en ruinas (sitio protegido) está dedicada a St-Germain-le-Scot, que evangelizó el Cotentin en el siglo V. Es un vestigio del antiguo pueblo cubierto por las arenas. En la salvaje e inmensa playa, se puede practicar la vela de arena y la vela rápida.

7 Las dunas encaramadas (es decir, apoyadas en un acantilado fósil) son un punto culminante del patrimonio natural de la Baja Normandía. El patrimonio paisajístico, biológico, histórico y cultural es muy rico y está protegido en unas 800 ha

Puntos notables en los alrededores:

La iglesia Saint-Germain d’Auxerre de Barneville es una de las iglesias románicas (alrededor de 1140) más interesantes de Cotentin. La torre de la iglesia forma parte de la serie de torres de iglesias fortificadas en los años 1405 a 1412 tras las incursiones inglesas en Cotentin.

Graffard Manor: visible desde la D903. El actual señorío sustituye a una antigua fortaleza ocupada por los ingleses durante la Guerra de los Cien Años. Se construyó en 1574-1575. Es un notable ejemplo de construcción renacentista (propiedad privada).

El casco antiguo de Barneville: detrás de la iglesia, los restos de una antigua mota feudal, una fortificación de tierra y madera. La alta torre fortificada de la iglesia se construyó en el siglo XV, durante la Guerra de los Cien Años, para vigilar la costa y el puerto de Carteret en una época en la que los invasores venían principalmente por mar.

El pueblo de Les Rivières: cerca del puerto, es muy encantador. La carretera serpentea, bordeada de bajos muros de piedra, jardines de flores y casas a menudo modestas

El pueblo de Le Tôt, cuya única calle de casas florecidas sigue el curso del Gerfleur , conserva los restos de un antiguo molino y un lavadero, recientemente restaurado, donde la Mère Denis ejercía su oficio de lavandera.

Le Valnotte: una aldea construida en un valle estrecho y escarpado, donde la vegetación es exuberante. Continuando por la aldea de Toulorge, se llega a una zona de picnic con vistas a las playas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme