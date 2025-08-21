Cap sur Apcher Trail n°4 Le Malzieu-Ville Lozère

Cap sur Apcher Trail n°4 Trail Facile

Cap sur Apcher Trail n°4 Place du Foirail 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Durée : 135 Distance : 16049.0

Montée dans les bois, vue sur les monts de la Margeride, traversée de hameaux pittoresque et quelques kilomètres en bord de Truyère; voici un parcours varié. Avec en point clef, les ruines du château d’Apcher.

Facile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

A climb through the woods, views of the Margeride mountains, picturesque hamlets and a few kilometers on the banks of the Truyère, this is a varied route. With the ruins of the Château d’Apcher as a highlight.

Deutsch :

Ein Aufstieg durch die Wälder, ein Blick auf die Berge der Margeride, malerische Dörfer und einige Kilometer am Ufer der Truyère entlang das ist eine abwechslungsreiche Strecke. Der Höhepunkt ist die Ruine des Schlosses von Apcher.

Italiano :

Salita tra i boschi, vista sulle montagne della Margeride, attraversamento di borghi pittoreschi e qualche chilometro lungo le rive della Truyère: un percorso vario. Il punto culminante sono le rovine del castello di Apcher.

Español :

Subida por el bosque, vistas de los montes de la Margeride, paso por aldeas pintorescas y algunos kilómetros a orillas del Truyère, es un recorrido variado. Con las ruinas del castillo de Apcher como punto culminante.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère