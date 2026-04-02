Cap sur le panorama Évreux Eure

Cap sur le panorama

Cap sur le panorama 27000 Évreux Eure Normandie

Durée : 180 Distance : 8000.0 Tarif :

Flâner le long des berges de l’Iton, se laisser surprendre par les nombreux espaces verts qui conduisent la nature jusqu’au cœur de la ville ou s’étonner de ces amicales brebis solognotes qui en jardinent consciencieusement les collines, préservant ainsi la biodiversité des coteaux, admirer la richesse architecturale et historique de la cité capitale de l’Eure c’est bien l’art de vivre des villes à la campagne que ce circuit invite à partager.

+33 2 32 24 04 43

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English : Cap sur le panorama

Strolling along the banks of the river Iton, being surprised by the numerous green spaces that take nature into the heart of the city or by the friendly Solognote ewes that maintain the hillsides, thus contributing to biodiversity conservation, and admiring the architectural and historical features of the capital city of the Eure Department: this trail invites you to indulge in the way of life of country towns.

Deutsch :

Schlendern Sie am Ufer des Iton entlang, lassen Sie sich von den zahlreichen Grünflächen überraschen, die die Natur bis ins Herz der Stadt führen, oder staunen Sie über die freundlichen solognesischen Schafe, die gewissenhaft die Hügel gärtnern und so die Artenvielfalt der Hänge bewahren, bewundern Sie den architektonischen und historischen Reichtum der Hauptstadt des Eure: Diese Rundreise lädt Sie dazu ein, die Lebenskunst der Städte auf dem Land zu teilen.

Italiano :

Passeggiare lungo le rive del fiume Iton, lasciarsi sorprendere dai numerosi spazi verdi che portano la natura nel cuore della città o lasciarsi stupire dalle simpatiche pecore Solognot che curano coscienziosamente le colline, preservandone la biodiversità, ammirare la ricchezza architettonica e storica della capitale dell’Eure: questa è l’arte di vivere in campagna che questo tour vi invita a condividere.

Español :

Pasear por las orillas del río Iton, dejarse sorprender por los numerosos espacios verdes que llevan la naturaleza al corazón de la ciudad o asombrarse por las simpáticas ovejas Solognot que cuidan concienzudamente las colinas, preservando la biodiversidad de las laderas, admirar la riqueza arquitectónica e histórica de la capital del Eure: éste es el arte de vivir en el campo que este circuito le invita a compartir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-19 par Normandie Tourisme