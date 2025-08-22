Capitaine Balland La Neuville-Roy Oise
Capitaine Balland La Neuville-Roy Oise vendredi 1 mai 2026.
Capitaine Balland A pieds Facile
Capitaine Balland En face de l’office notarial de La Neuville-Roy 60190 La Neuville-Roy Oise Hauts-de-France
Durée : 180 Distance : 12300.0 Tarif :
L’association Juin 18, mémoire des chars propose un circuit historique sur le capitaine Balland, commandant du groupe 35 du groupement XI de chars Saint-Chamond en 1918.
Facile
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Capitaine Balland
The association Juin 18, mémoire des chars (June 18, memory of the tanks) offers a historical tour on Captain Balland, commander of Group 35 of the XI Saint-Chamond tank group in 1918.
Deutsch : Capitaine Balland
Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Rundgang über Hauptmann Balland, Kommandant der Gruppe 35 der Panzergruppe XI Saint-Chamond im Jahr 1918, an.
Italiano :
L’associazione Juin 18, mémoire des chars propone un percorso storico sul capitano Balland, comandante del gruppo 35 del gruppo carri di Saint-Chamond XI nel 1918.
Español : Capitaine Balland
La asociación Juin 18, mémoire des chars propone un recorrido histórico sobre el capitán Balland, comandante del grupo 35 del grupo de tanques XI de Saint-Chamond en 1918.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France