Carentan < > Saint-Jean-de-Daye Carentan-les-Marais Manche

Carentan < > Saint-Jean-de-Daye

Carentan < > Saint-Jean-de-Daye 50500 Carentan-les-Marais Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 25000.0 Tarif :

Étape commune à la Vélomaritime et la Vélo WestNormandy.

Vous quittez à présent les marais et leurs réseaux de chenaux et canaux caractéristiques pour entrer dans le bocage normand. Les élevages de chevaux sont très nombreux dans cette région de France, considérée comme la capitale de l’industrie équestre. Gardez l’œil ouvert pour repérer les panneaux vous indiquant la direction des hippodromes locaux.

English : Carentan < > Saint-Jean-de-Daye

Stage common to the Vélomaritime and the Vélo WestNormandy.

You now leave the marshes and their characteristic networks of channels and canals to enter the Norman bocage. There are many horse farms in this region of France, which is considered the capital of the equestrian industry. Keep an eye out for signs pointing you in the direction of local racetracks.

Deutsch :

Gemeinsame Etappe der Velomaritime und der Vélo WestNormandy.

Sie verlassen nun die Sümpfe mit ihren charakteristischen Netzen von Rinnen und Kanälen und betreten die normannische Bocage. In dieser Region Frankreichs, die als Hauptstadt der Pferdeindustrie gilt, gibt es viele Pferdezuchtbetriebe. Halten Sie die Augen offen nach Schildern, die Ihnen den Weg zu den örtlichen Pferderennbahnen weisen.

Italiano :

Una tappa congiunta di Vélomaritime e Vélo WestNormandy.

Si lasciano ora le paludi e le loro caratteristiche reti di canali e canaletti per entrare nel bocage normanno. Ci sono molti allevamenti di cavalli in questa regione della Francia, considerata la capitale dell’industria equestre. Tenete d’occhio i cartelli che vi indicano gli ippodromi locali.

Español :

Etapa conjunta de Vélomaritime y Vélo WestNormandy.

Ahora abandona las marismas y sus características redes de canales y acequias para adentrarse en el bocage normando. Hay muchas granjas de caballos en esta región de Francia, considerada la capital de la industria ecuestre. Esté atento a las señales que le indiquen la dirección de los hipódromos locales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-28 par Normandie Tourisme