Carnet de route d’Anor à Buire Hirson Aisne

Découvrez l’une des portions les plus dépaysantes de l’EuroVelo 3 au départ d’Anor, on traverse à vélo la forêt d’Hirson située sur un contrefort du massif des Ardennes. La Voie Verte permet d’aborder tantôt des lacs paisibles au parfum de Canada, tantôt des torrents propices aux arrêts photos ou aux pauses casse-croûte ! Un charmant écrin montagneux que des adultes ou grands ados amateurs de vélo, pourront franchir en toute facilité.

English :

Discover one of the most exotic parts of EuroVelo 3: starting from Anor, you cycle through the forest of Hirson located on a foothill of the Ardennes massif. The Voie Verte allows you to reach peaceful lakes with the scent of Canada, as well as torrents that are ideal for photo stops or snack breaks! A charming mountain setting that adults and teenagers who love cycling can cross with ease.

Deutsch :

Entdecken Sie einen der abwechslungsreichsten Abschnitte der EuroVelo 3: Von Anor aus radeln Sie durch den Wald von Hirson, der auf einem Ausläufer des Ardennenmassivs liegt. Der Grüne Weg führt Sie mal an friedlichen Seen vorbei, die nach Kanada duften, mal an Gebirgsbächen, die zu Fotostopps oder Imbisspausen einladen! Eine reizvolle Bergkulisse, die von Erwachsenen oder großen Teenagern, die gerne Fahrrad fahren, problemlos durchquert werden kann.

Italiano :

Scoprite uno dei tratti più esotici dell’EuroVelo 3: partendo da Anor, attraversate la foresta di Hirson, ai piedi del massiccio delle Ardenne. La Voie Verte vi porta a costeggiare laghi tranquilli con il profumo del Canada e torrenti perfetti per le soste fotografiche o per gli spuntini! Un incantevole scenario montano che gli adulti o i ragazzi più grandi che amano andare in bicicletta possono attraversare con facilità.

Español :

Descubra uno de los tramos más exóticos de la EuroVelo 3: partiendo de Anor, pedaleará por el bosque de Hirson, situado en las estribaciones del macizo de las Ardenas. La Voie Verte le lleva a través de apacibles lagos con olor a Canadá y torrentes que son perfectos para hacer paradas fotográficas o para tomar un tentempié Un encantador entorno montañoso que los adultos o los adolescentes mayores amantes del ciclismo pueden recorrer con facilidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Agence Aisne Tourisme